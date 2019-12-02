Клаус Шваб: Какой капитализм нам нужен
Председатель Всемирного экономического форума о капитализме всех заинтересованных сторон
Какой капитализм нам нужен? Быть может, это определяющий вопрос нашего времени. И нам нужно ответить на него правильно, если мы хотим сохранить нашу экономическую систему для будущих поколений.
Есть три модели. Первая – акционерный капитализм (shareholder capitalism), где стремление к прибыли считается главной целью компаний. Он был доминирующей формой во многих западных компаниях. Вторая – государственный капитализм (state capitalism), где направление экономического развития определяет государство. Эта модель стала преобладающей во многих развивающихся странах.
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