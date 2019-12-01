Борьба с изменением климата становится задачей бизнеса и экономистов

Лагард, которая в ноябре возглавила ЕЦБ, еще при назначении заявляла о желании сделать борьбу с изменением климата «критической миссией» центробанка. Сейчас ЕЦБ впервые с 2003 г. готовится провести комплексный пересмотр своих задач. Его программа еще не утверждена, но в ней, вероятно, будет фигурировать экология, пишет Financial Times со ссылкой на двух знакомых с ситуацией людей. Ожидается, что Лагард ответит на вопросы о своих планах 2 декабря, выступая в Европарламенте.