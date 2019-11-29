Как реформировать капитализм в XXI веке
Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., породил целую серию кризисов в разных областях жизни. Падение уровня жизни; имущественное расслоение, которое ранее сглаживалось экономическим ростом; разочарование в политиках, которые не могут обеспечить социальные и экономические блага, и как следствие рост поддержки популистов в разных странах; подрыв доверия к корпорациям, которые, как представляется многим, заботятся только о прибыли и пренебрегают общественными ценностями. Эти и другие проблемы поставили под вопрос существование капитализма в том виде, как он развивался в последние десятилетия.
Даже в США в 2018 г. положительно капитализм оценивало 56%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в 2010 г., когда Gallup стала проводить такой опрос. А среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет положительно к социализму (в его западном понимании, конечно) относился 51%, к капитализму – 45%.