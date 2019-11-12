Кандидаты в президенты США хотят ввести налог на богатство

Проблему признают сами миллиардеры. В ежегодном письме акционерам гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, чье состояние Forbes оценивает в $1,3 млрд, написал: «Очевидно, что многие остались позади: 40% американцев зарабатывают меньше $15 в час, 40% американцев не могут позволить себе потратить $400 на медицинские расходы или ремонт автомобиля». Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в этом году и вовсе предупредил о риске революции в США, если не удастся победить неравенство. Тем не менее богачи не считают налог на богатство верным решением.