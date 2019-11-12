Кандидаты в президенты США хотят ввести налог на богатство
Проблема неравенства стала одной из главных тем президентской кампании в США. Некоторые кандидаты на участие в выборах от демократической партии предлагают решить ее кардинальным образом – ввести налог на богатство. Но миллионерам и миллиардерам такая идея не нравится.
В США неравенство выше, чем в любой другой развитой стране, отмечают демократы. Если в 1978 г. на долю 0,1% самых богатых семей США приходилось 7% совокупного благосостояния, то в 2012 г. – уже 22%, и с тех пор ситуация почти не изменилась, по оценкам Эммануэля Саеса и Габриэля Цукмана из Калифорнийского университета в Беркли.
Проблему признают сами миллиардеры. В ежегодном письме акционерам гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, чье состояние Forbes оценивает в $1,3 млрд, написал: «Очевидно, что многие остались позади: 40% американцев зарабатывают меньше $15 в час, 40% американцев не могут позволить себе потратить $400 на медицинские расходы или ремонт автомобиля». Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в этом году и вовсе предупредил о риске революции в США, если не удастся победить неравенство. Тем не менее богачи не считают налог на богатство верным решением.