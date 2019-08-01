Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Демократы пошли налево

Будущие соперники Дональда Трампа ставят на левые лозунги

Демократическая партия начала дебаты потенциальных кандидатов в президенты

В ночь на четверг в Детройте завершились вторые двухдневные теледебаты потенциальных кандидатов в президенты США от демократической партии. В них приняли участие 20 кандидатов, в том числе фаворит гонки – бывший вице-президент при Бараке Обаме Джозеф Байден.

Первые дебаты демократов состоялись еще 27–28 июня. Перед предыдущей президентской гонкой 2016 г. республиканцы начали проводить дебаты в августе, а демократы – в октябре. К тому же о желании участвовать на этот раз заявило рекордное число кандидатов – 25 человек.

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