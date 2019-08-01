Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Демократы пошли налево
Будущие соперники Дональда Трампа ставят на левые лозунги
Демократическая партия начала дебаты потенциальных кандидатов в президенты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
По подсчетам ресурса RealClearPolitics наиболее уверенную позицию на данный момент занимает Джозеф Байден (справа)
Lucas Jackson / REUTERS
В ночь на четверг в Детройте завершились вторые двухдневные теледебаты потенциальных кандидатов в президенты США от демократической партии. В них приняли участие 20 кандидатов, в том числе фаворит гонки – бывший вице-президент при Бараке Обаме Джозеф Байден.
Первые дебаты демократов состоялись еще 27–28 июня. Перед предыдущей президентской гонкой 2016 г. республиканцы начали проводить дебаты в августе, а демократы – в октябре. К тому же о желании участвовать на этот раз заявило рекордное число кандидатов – 25 человек.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}