Урок Берлинской стены

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9 ноября 1989 г. – когда начался демонтаж берлинской стены – стало исторической датой Lutz Schmidt / AP

Падение Берлинской стены, случившееся 30 лет назад – 9 ноября 1989 г., стало символическим актом, завершившим долгое разделение двух европейских миров. Немцы в этот день празднуют воссоединение народа. Для Запада в целом падение Берлинской стены означает исчезновение восточной угрозы. Но помимо всего прочего оно свидетельствует еще и об успешном завершении своеобразного эксперимента, осуществленного самой жизнью и продемонстрировавшего преимущество рыночного, демократического общества над обществом с административной экономикой и тоталитарной идеологической системой. Именно в Германии этот эксперимент оказался наиболее чистым.

Итоги Второй мировой войны разделили на две части один народ – народ с единым менталитетом, с единым историческим опытом, с единым происхождением. Одной половине народа дали одну систему, а другой – другую. Примерно 40 лет западные и восточные немцы честно крутились в своих пробирках, пытаясь создать что-то приличное на базе тех социально-экономических условий, которые им достались. И вот наконец Большой брат позволил эксперимент завершить. Результаты не вызывают сегодня никаких сомнений. Конвергенции систем не случилось. Взаимообогащения капитализма и социализма не произошло. Именно восточные немцы устремились на запад через разделявшую их стену. Именно они захотели влиться в общество своих соседей и братьев. Именно та часть народа, которая проиграла в потреблении, отправилась в сложившееся «за стеной» общество потребления. При этом желающих устремиться на восток – в мир, который согласно мощной коммунистической пропаганде считался миром социальной справедливости, демократического централизма и великих целей, наделяющих смыслом жизнь каждого человека, практически не нашлось. Немецкий эксперимент показал, чего на самом деле хочет современный человек и какие условия нужны ему для достижения желаемого.