Баффетт и Даймон призвали отказаться от квартальных прогнозов прибыли

Величайшие достижения всегда были обусловлены долгосрочными инвестициями, указывают Уоррен Баффетт и Джеймс Даймон (на фото справа) Donald Bowers/Getty Images/FORTUNE

Председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, который также возглавляет ассоциацию крупнейших американских компаний «Круглый стол бизнеса», призвали публичные компании перестать представлять прогнозы квартальной прибыли. Эти прогнозы, «по нашему опыту, зачастую приводят к нездоровой ориентации на получение краткосрочных прибылей в ущерб долгосрочной стратегии, росту и устойчивому развитию», написали бизнесмены в статье в The Wall Street Journal.

«Каждое поколение американцев несет ответственность за то, чтобы оставить после себя более сильное и процветающее общество, чем то, в которое оно пришло. Величайшие достижения нашей нации всегда были обусловлены долгосрочными инвестициями. Эффективная долгосрочная стратегия в национальной политике и бизнесе обеспечивает экономический рост и создание рабочих мест, – пишут Баффетт и Даймон. – Эти же принципы верны и для публичных компаний. Поэтому сегодня вместе с «Круглым столом бизнеса», ассоциацией почти 200 генеральных директоров ведущих компаний США, мы призываем все публичные компании задуматься об отказе от прогнозов квартальной прибыли в расчете на акцию». Хотя публичных компаний в США лишь 4300 из 28 млн бизнесов, на них приходится треть занятости и половина капиталовложений в частном секторе, отмечают инвесторы.

Их призыв основан на документе «Принципы разумного корпоративного управления», который бизнес-лидеры подготовили в 2016 г. В нем признается, что финансовые рынки стали обращать излишнее внимание на краткосрочные результаты компаний. «Прогнозы квартальной прибыли в расчете на акцию, которые дают компании, стали основным фактором, определяющим этот тренд, и способствуют уходу от долгосрочных инвестиций. Компании часто откладывают инвестиции в новые технологии, наем сотрудников, исследования и разработки, чтобы обеспечить соответствие прогнозам квартального результата, который может зависеть от факторов, не подконтрольных компании, таких как изменение цен на сырье, волатильность на фондовом рынке и даже погода», – пишут Баффетт и Даймон. Они, правда, оговариваются, что их призыв не стоит считать выступлением против публикации квартальной отчетности как таковой: прозрачность функционирования компаний остается критически важным фактором.

Необходимость удовлетворять ожидания участников рынка способствовала сокращению числа публичных компаний в США в последние два десятилетия, считают Баффетт и Даймон. Это имеет серьезные негативные последствия для общества, считают они. Из-за того что рынки капитала ориентированы на краткосрочные результаты, компании, работающие на долгосрочную перспективу, вообще не хотят размещать свои акции на бирже. Это лишает экономику инноваций и потенциала и ограничивает возможности розничных инвесторов по накоплению состояния с помощью инвестиционных и пенсионных счетов, предостерегают Баффетт и Даймон.

Многие известные стартапы, выросшие в миллиардные компании, такие как Uber и Airbnb, действительно не спешат выходить на биржу. Они привлекают миллиарды долларов от инвестиционных фондов, но не предлагают свои акции на публичном рынке.

Однако вопрос ориентированности на краткосрочные результаты – неоднозначный. Месяц назад рыночный обозреватель WSJ Джеймс Макинтош цитировал готовившуюся к публикации работу профессора Гарвардской школы права Марка Роэ, в которой тот отмечал: если бы Уолл-стрит действительно заставлял руководителей компаний ориентироваться на краткосрочные результаты, это имело бы три эффекта. Расходы на исследования и разработки (НИОКР) должны были бы снижаться, поскольку они несутся сегодня, а будущие выгоды от них неочевидны; бизнес-инвестиции в США должны были бы падать быстрее, чем в странах, где компании меньше зависят от фондового рынка; запасы денежных средств у компаний должны быть ниже, так как акционеры требуют вернуть их в виде дивидендов и выкупа акций.

Но ничего такого не наблюдается. Например, расходы на НИОКР по сравнению с продажами у компаний из индекса S&P 500 сейчас на самом высоком уровне по крайне мере с 1990 г., по данным Goldman Sachs. Также корпоративные расходы на НИОКР сейчас (1,6% в 2016 г.) составляют самую большую долю ВВП с 1959 г. (0,86%), когда стали собираться такие данные.

Тем не менее некоторые наиболее успешные компании однозначно постулируют в своей деятельности приоритет долгосрочной стратегии над краткосрочными результатами. Например, Amazon никогда не дает прогноза квартальной прибыли, а в ее принципах корпоративного управления говорится, что она работает в интересах «долгосрочных акционеров». Amazon представляет долгосрочную стратегию роста и корректирует ее, если появляются новые возможности. Ее основатель Джеффри Безос еще в 1997 г. заявил, что вся ее деятельность «ориентирована на долгосрочную перспективу». С тех пор рыночная капитализация Amazon выросла сильнее, чем у любой другой американской публичной компании.

«Ограничение практики публикации квартальных прогнозов или даже полный отказ от нее сами по себе не избавят публичные компании от давления, которое заставляет их ориентироваться на краткосрочные результаты, но это будет шаг в правильном направлении, – пишут Баффетт и Даймон. – Любые усилия, которые Америка и ее публичные рынки могут направить в будущее и на создание богатства и возможностей в долгосрочной перспективе, сделают страну более сильной, устойчивой и конкурентоспособной».