Польша не собирается отказываться от угля
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Польша продолжит активно использовать уголь для генерации электроэнергии вопреки климатической политике Брюсселя. Приоритет для страны – энергетическая безопасность и уменьшение зависимости от российского газа, а не цели Евросоюза по снижению вредных выбросов к 2050 г., заявил в интервью Financial Times (FT) Петр Наимский, представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры.
Евросоюз хочет, чтобы все его члены поставили перед собой цель сократить свои выбросы углерода до нуля к 2050 г. и подписались под этими обязательствами в декабре в Чили на 25-й Конференции ООН по вопросам изменения климата. Но Наимский назвал эту цель «невыполнимой» для Польши. «[Необходимо] учитывать ситуацию в каждой стране и ее возможности, – сказал он. – Эта идея может обойтись в сотни миллиардов долларов. Пытающиеся осуществить ее политики оторваны от реальности».
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