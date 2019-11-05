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США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом ООН, сообщается на сайте Госдепартамента. Выход будет завершен через год после его отправления.

Несмотря на выход из соглашения, США продолжат работать с глобальными партнерами для повышения устойчивости к последствиям изменения климата, проводить исследования и реформы, одновременно сокращая выбросы, заявили в Госдепартаменте. Ведомство также отмечает, что США используют все источники энергии и технологии «чисто и эффективно», включая ископаемое топливо, ядерную энергию и возобновляемые источники энергии.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. и вступило в силу в ноябре 2016 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

Трамп во время предвыборной кампании жестко критиковал это соглашение и обещал, что США выйдут из него, если он станет президентом. По его мнению, в нынешней редакции документ слишком сильно ограничивает промышленность США. В августе 2017 г. Вашингтон официально уведомил ООН о выходе страны из Парижского соглашения по климату, когда это станет возможным. Соглашение предусматривает, что страна может выйти из него только через три года после его вступления в силу и через год после уведомления о выходе.