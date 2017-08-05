Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения

Госдепартамент США официально уведомил ООН о выходе страны из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями. Об этом сообщается на сайте госдепа.

«Сегодня США подали в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения тогда, когда это станет возможным в соответствии с его положениями», — говорится в сообщении.

В Вашингтоне не исключили возможного возвращения к парижским договоренностям в будущем. «Как отметил Дональд Трамп в своем заявлении 1 июня и впоследствии, он открыт к тому, чтобы США вновь вступили в Парижское соглашение, если сочтут его условия более выгодными для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков», — отмечается на сайте.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.