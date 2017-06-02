Европа и Китай сожалеют о выходе США из климатического соглашения

Баннер Гринпис на посольстве США в Берлине Michael Sohn / AP

Президент Дональд Трамп решил вывести США из Парижского соглашения по климату, участники которого брали на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Его решение вызвало сожаление в Европе, также его осудили американские бизнесмены и его предшественник Барак Обама. Отдельные штаты и города США заявили, что продолжат деятельность по борьбе с изменением климата и даже без участия Белого дома докажут приверженность Америки усилиям по сокращению парниковых выбросов.

Объявляя о своем решении, Трамп объяснил, что участие в соглашении подорвет экономику США, приведет к сокращению рабочих мест, ослаблению суверенитета и поставит страну в невыгодное положение по сравнению с другими государствами. Об этом сообщает Reuters. «Мы больше не хотим, чтобы другие страны и их руководители смеялись над нами. И они больше этого делать не будут, - заявил он. - Остаться в соглашении Америку просили те страны, которые в совокупности стоили нам триллионы долларов из-за невыгодных для нас торговых соглашений и из-за неохотного участия в финансировании нашего важного военного союза». Теперь администрация Трампа начнет переговоры о вхождении в Парижское соглашение на новых, более выгодных условиях, либо будет добиваться заключения нового соглашения на условиях, которые будут выгодны Соединенным Штатам, американскому бизнесу, рабочим, населению и налогоплательщикам. Часть пунктов соглашения США перестанут выполнять уже с 1 июня, добавил президент.

Трамп обещал вывести США из Парижского соглашения еще в ходе предвыборной кампании. Он говорил, что считает глобальное потепление выдумкой, за которой может стоять Китай, преследующий цель ослабить американскую экономику. Отказ от соглашения позволит улучшить условия для работы американской угольной промышленности, считает президент. Он приводил данные, что даже если Парижское соглашение будет полностью выполнено всеми странами-участницами, то к 2100 г. глобальная температура понизится только на 0,2 градуса; правда, в Массачуссетском технологическом институте, на чьи данные он ссылался, уже сказали, что президент неправильно интерпретировал их цифры, и что если ничего не делать для борьбы с глобальным потеплением, температура может повыситься на пять градусов, и это будет катастрофа.

Вскоре после инаугурации Трампа с сайта Белого дома исчез раздел, посвященный проблеме изменения климата. В середине марта президент представил проект бюджета с предложением серьезно сократить финансирование в том числе Агентства по охране окружающей среды. В результате в этом агентстве придется сократить 3200 рабочих мест из примерно 15 000, следует из проекта бюджета. В конце марта Трамп отменил ключевые положения плана по борьбе с глобальным потеплением, разработанного командой Барака Обамы. Отмена ограничения на выбросы парниковых газов на угольных электростанциях и проекта Clean Power (сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу по Парижскому соглашению по климату) должны привести к «концу войны с углем» и созданию рабочих мест, обещал президент.

Заявление президента не повлияло на ход торгов на фондовом рынке США. Они завершились в четверг ростом котировок, в основном благодаря статистике института ADP Research, специализирующегося на рынке труда, показавшей неожиданно высокий рост занятости в мае - на 253 000 рабочих мест. Индекс Dow Jones к концу торгов вырос на 135 пунктов до отметки 21 144. Nasdaq Composite вырос на 48 пунктов до 6246, S&P500 - на 18 пунктов до 2430.

Мировые лидеры недовольны решением Трампа

Лидеры Италии, Франции и Германии уже заявили, что сожалеют о решении Трампа. Условия глобального соглашения по климату не могут быть изменены, его заключение было необратимым, говорится в совместном заявлении премьер-министра Паоло Джентилони, канцлера Ангелы Меркель и президента Эммануэля Макрона, опубликованном через час после выступления Трампа. Они призвали других участников соглашения активизировать усилия по борьбе с изменением климата и пообещали приложить дополнительные усилия, чтобы помочь развивающимся странам сделать их экономику более экологичной. Джентилони, Меркель и Макро заявили, что убеждены - выполнение условий соглашения, напротив, дает странам существенные экономические возможности для роста и процветания.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение Трампа обескураживающим, но заявил, что Канаду вдохновляет усиливающееся движение во всем мире за борьбу с изменениями климата и за переход к экологически чистым экономикам.

Государственное информагентство Китая «Синьхуа» назвало решение США «глобальным шагом назад». Китай является участником Парижского соглашения; в 2007 г. он перехватил у Америки «первенство» по выбросам парниковых газов.

Премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла решение Трампа «разочаровало, но совершенно не удивило».

Тереза Мэй в телефонном разговоре с Трампом выразила разочарование и сказала ему, что соглашение было призвано защитить и обеспечить безопасность и процветание будущих поколений, сообщает ВВС. Ранее она публично отказывалась критиковать такие намерения американского президента, объясняя, что США вправе решать такие вопросы самостоятельно. Осудили Трампа и лидеры Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии.

Пресс-секретарь генсека ООН Антонио Гутерреша заявил о серьезном разочаровании. Он также сказал, что условия Парижского соглашения невозможно изменить по требованию одного государства.

Трампа раскритиковали губернаторы, мэры, топ-менеджеры и Обама

Барак Обама выразил сожаление в связи с решением Трампа. Он выразил уверенность, что даже в этой ситуации, когда администрация США присоединилась к горстке стран, которые отвергают собственное будущее, отдельные штаты, города и компании выйдут на первый план и будут делать больше для сокращения выбросов и помогут защитить планету для будущих поколений.

Решение Трампа также раскритиковала его бывшая соперница в борьбе за пост президента США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. «Историческая ошибка. Мир движется вперед вместе по проблеме изменения климата. Выход из Парижского соглашения оставляет американских рабочих и их семьи позади», — написала Клинтон в Twitter.

Джерри Браун, Джей Инсли и Эндрю Куомо - губернаторы штатов Калифорнии, Вашингтон и Нью-Йорк, на которые приходится пятая часть экономики США, заявили о создании климатического союза. Они пообещали доказать мировому сообществу, что США смогут продолжить усилия по сокращению выбросов парниковых газов, в том числе ограничивая использование угля в электроэнергетике и регулируя свои системы квот на выбросы. Калифорния собирается полностью перейти на возобновляемые источники электроэнергии. В начале мая Трампа призывали отказаться от выхода из Парижского соглашения не только эти губернаторы, но и руководители штатов Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Миннесота, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Виргиния.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что отказ от исторически значимого соглашения - это удар кинжалом в сердце его города и тот теперь возьмет дело в свои руки. Мэр пообещал, что подпишет указ о приверженности Нью-Йорка условиям Парижского соглашения, передает AFP. «Грустно, что местные власти вынуждены делать то, что должно было делать федеральное правительство», - отметил он. То же обещал мэр Питтсбурга Билл Педуто, отметив, что действует в интересах не Парижа, а своего города, жители которого его избрали. Увеличить вложения в возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности пообещали более 50 мэров городов США, от Хьюстона до Нового Орлеана. Их заявление также было опубликовано 1 июня.

Осудили Трампа и руководители ряда американских компаний. Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск и гендиректор Walt Disney Роберт Айгер заявили, что выходят из всех консультационных советов при президенте. «Изменение климата - это реальность, - написал Маск в Twitter. - Выход из Парижского соглашения - это плохо и для Америки, и для всего мира». Руководитель General Electric Джеффри Иммелт заявил о своем разочаровании, он также считает изменение климата реальностью и полагает, что теперь промышленность должна сама заняться борьбой с этим явлением и перестать зависеть от правительства. Гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн назвал в Twitter это решение шагом назад и для экологии, и с точки зрения сохранения мирового лидерства США. Гендиректор Apple Тим Кук разослал подчиненным электронное письмо, в котором выразил свое разочарование и рассказал, что пытался в личной беседе убедить Трампа этого не делать, но этого, очевидно, было недостаточно.