Экономика

Латинской Америке грозит потерянное десятилетие

У региона медленный экономический рост на фоне нехватки инвестиций и популизма властей
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Ivan Valencia / AP Photo

Этой осенью сразу в нескольких странах Латинской Америки начались массовые антиправительственные выступления.

В каждой стране свои причины для недовольства. Колумбийцам надоела 10%-ная безработица и высокая преступность, а жителям Чили – неравенство. Но у региона есть и общие хронические проблемы: медленный экономический рост, нехватка инвестиций и популизм властей. За последние шесть лет реальный рост ВВП в регионе в среднем – 0,8%, с учетом роста населения это означает падение подушевого ВВП, отмечает Альберто Рамос из Goldman Sachs (цитата по Financial Times, FT).

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