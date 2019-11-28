Латинской Америке грозит потерянное десятилетие

В каждой стране свои причины для недовольства. Колумбийцам надоела 10%-ная безработица и высокая преступность, а жителям Чили – неравенство. Но у региона есть и общие хронические проблемы: медленный экономический рост, нехватка инвестиций и популизм властей. За последние шесть лет реальный рост ВВП в регионе в среднем – 0,8%, с учетом роста населения это означает падение подушевого ВВП, отмечает Альберто Рамос из Goldman Sachs (цитата по Financial Times, FT).