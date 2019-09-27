Почему в Аргентине снова экономический кризис

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Инвесторы боятся прихода популистов к власти в Аргентине Jorge Silva / Reuters

Президент Аргентины Маурисио Макри обещал покончить с экономическим кризисом, придя к власти в 2015 г. Но спустя четыре года и за месяц до новых президентских выборов страна снова находится на пороге дефолта, ее ВВП снижается, цены стремительно растут, а население скупает доллары, пытаясь сохранить ­сбережения.

За последние 60 лет МВФ уже около 30 раз оказывал финансовую помощь Аргентине, отмечает WSJ. Часто это происходило на условиях жестких бюджетных ограничений, которые страна так же часто нарушала. Всего год назад Буэнос-Айрес договорился с МВФ о новом пакете помощи на рекордные $57 млрд. Но в августе правительство Макри предложило инвесторам реструктурировать долг на $101 млрд, в том числе по уже полученным $44 млрд от МВФ, чтобы Аргентина избежала уже девятого дефолта в своей истории. Крупнейший из них стоимостью $100 млрд произошел в 2001 г.