Почему Эво Моралес лишился власти, несмотря на все достижения
Президент Боливии Эво Моралес, икона латиноамериканских лидеров социалистического толка, объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране, вспыхнувших после президентских выборов. В воскресенье, 10 ноября, оставить свой пост Моралеса попросил командующий армией Уильямс Калиман. «Учитывая эскалацию конфликта в стране <...> мы призываем президента отказаться от мандата ради умиротворения и поддержания стабильности в нашей Боливии», – заявил Калиман.
Хотя Моралес объяснил свой уход необходимостью «найти способ успокоить ситуацию», он добавил: «Борьба на этом не заканчивается, мы продолжим борьбу за равенство и мир. Я сожалею об этом госперевороте». Перед отставкой он также согласился на проведение повторных выборов после публикации Организацией американских государств (OAS) доклада о серьезных нарушениях на выборах, состоявшихся 20 октября. Их результаты должны быть отменены, заявила OAS, обнаружившая доказательства «очевидного манипулирования», которые ставят под сомнение результаты голосования.
Например, согласно докладу OAS, на одном избирательном участке бюллетени заполнял член правящей партии Моралеса «Движение к социализму», на ряде других 100% голосов оказались поданы за президента.