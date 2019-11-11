Почему Эво Моралес лишился власти, несмотря на все достижения

Хотя Моралес объяснил свой уход необходимостью «найти способ успокоить ситуацию», он добавил: «Борьба на этом не заканчивается, мы продолжим борьбу за равенство и мир. Я сожалею об этом госперевороте». Перед отставкой он также согласился на проведение повторных выборов после публикации Организацией американских государств (OAS) доклада о серьезных нарушениях на выборах, состоявшихся 20 октября. Их результаты должны быть отменены, заявила OAS, обнаружившая доказательства «очевидного манипулирования», которые ставят под сомнение результаты голосования.