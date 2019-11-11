Президент Боливии ушел в отставку на фоне протестов

20 октября избирком Боливии объявил о победе Моралеса в президентских выборах. Согласно подсчетам комиссии, за него было отдано 46,9% голосов, лидер оппозиции Карлос Меса набрал 36,7% голосов. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было набрать более 50% или 40%, если отрыв от второго места более 10%. По предварительным данным разрыв был менее 10%, но избирком страны все равно признал победу за Моралесом. Меса не признал результаты выборов, он призвал боливийцев устраивать забастовки и протесты. Президент призывал оппозицию к переговорам, но Меса заявлял, что с Моралесом не о чем разговаривать, так как он «потерял связь с реальностью». В ответ лидер страны объявил чрезвычайное положение в Боливии и обвинил оппозицию в попытке госпереворота.