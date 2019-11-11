Президент Боливии ушел в отставку на фоне протестов
Президент Боливии Эво Моралес Айма объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране, возникших после первого тура президентских выборов, передают Los Tiempos и El Deber. «Я ухожу в отставку, чтобы мои сестры и братья, представители власти не подвергались нападкам, преследованиям, угрозам», – заявил он.
По словам Моралеса, его обязанность – «найти способ успокоить ситуацию». «Борьба на этом не заканчивается, мы продолжим эту борьбу за равенство и мир. Я сожалею об этом госперевороте», – сказал он, добавив, что уже направил прошение об отставке в Многонациональное законодательное собрание Боливии (парламент страны. – «Ведомости»).
Ранее местный телеканал Unitel показал видео, на котором самолет Моралеса покидает международный аэропорт El Alto, находящийся в пригороде столицы Боливии Ла-Паса. Как пишет Los Tiempos, самолет приземлился в центральной части страны, в аэропорту города Чиморе (департамент Кочабамба). Боливийская радиостанция PioDoce сообщила, что экипаж самолета запрашивал разрешение у Аргентины пролететь через территорию страны, но получил отказ.
В воскресенье, 10 ноября, командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал президента Боливии уйти в отставку. «Учитывая эскалацию конфликта в стране <...> мы призываем президента отказаться от мандата ради умиротворения и поддержания стабильности в нашей Боливии», – передает слова Калимана El Deber на пресс-конференции. Он также призвал митингующих «отказаться от актов насилия».
20 октября избирком Боливии объявил о победе Моралеса в президентских выборах. Согласно подсчетам комиссии, за него было отдано 46,9% голосов, лидер оппозиции Карлос Меса набрал 36,7% голосов. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было набрать более 50% или 40%, если отрыв от второго места более 10%. По предварительным данным разрыв был менее 10%, но избирком страны все равно признал победу за Моралесом. Меса не признал результаты выборов, он призвал боливийцев устраивать забастовки и протесты. Президент призывал оппозицию к переговорам, но Меса заявлял, что с Моралесом не о чем разговаривать, так как он «потерял связь с реальностью». В ответ лидер страны объявил чрезвычайное положение в Боливии и обвинил оппозицию в попытке госпереворота.
Однако уже в воскресенье, 10 ноября, Моралес заявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время, «чтобы боливийский народ демократическим путем избрал новое правительство». Такое решение он принял на фоне не прекращающихся с 20 октября беспорядков. В свою очередь боливийская армия дистанцировалась от президента и пообещала сохранять нейтралитет.
Моралес был избран президентом в 2006 г. С его подачи в конституцию Боливии были внесены поправки, запрещающие главе государства избираться более двух раз подряд. Однако в 2014 г. Моралес переизбрался на третий срок. Верховный суд Боливии не стал засчитывать его первый срок, сославшись на то, что Моралес пришел к власти еще до реформы конституции.