Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Аргентина качнулась влево

Правый президент Маурисио Макри проиграл выборы в Аргентине

Но их победитель Альберто Фернандес вряд ли вернется к левому популизму

На прошедших в воскресенье выборах президента Аргентины победил кандидат от оппозиции Альберто Фернандес. По предварительным данным, он набрал 48,1% голосов против 40,4% у действующего президента Маурисио Макри, который уже поздравил соперника с победой и предложил начать организованный переходный процесс. Для победы в первом туре кандидату требовалось набрать не менее 45% голосов или же 40% при условии, что разница с ближайшим соперником превышает 10%. Явка избирателей составила 80,86%.

Фернандес выдвинут левоцентристской Хустисиалистской партией, представителей которой также называют перонистами по имени основателя партии Хуана Перона, президента Аргентины в 1946–1955 гг. Вице-президентом у Фернандеса станет его коллега по партии, бывший президент Кристина Киршнер, замешанная в нескольких коррупционных скандалах. В частности, ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины и незаконном обогащении. В то же время она пользуется широкой поддержкой избирателей из-за своей популистской политики во время президентства 2007–2015 гг., пишет Associated Press (AP). Оппоненты Киршнер опасаются, что теперь она станет серым кардиналом при Фернандесе и страна вернется к протекционизму и высоким государственным расходам, которые и привели к экономическому кризису четыре года назад. Однако сейчас у страны «просто нет экономических условий для бесконтрольных госрасходов», поэтому «президентство Фернандеса не станет повтором политики Киршнер», сказал AP руководитель аналитического центра «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер. По его мнению, «вектор развития аргентинской экономики и политики будет зависеть от того, как сложится баланс сил между прагматичным президентом и более идеологизированным вице-президентом».

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