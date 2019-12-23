Банки прогнозируют ослабление доллара в 2020 году
Курс доллара может немного снизиться в следующем году, полагают многие аналитики. Ослабления ждут Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, BlackRock. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, составленному Bloomberg, курс евро вырастет с нынешних $1,1 до $1,16 к концу 2020 г. Нынешний год прошел под знаком боязни глобальной рецессии, что стимулировало приток средств в доллар и номинированные в нем активы. Но беспокойство по поводу ситуации в мировой экономике уменьшается, а Федеральная резервная система США (ФРС) не планирует менять процентные ставки – этим объясняются настроения против доллара.
Правда, ослабление доллара в наступающем году предсказывалось уже не раз, но за последние пять лет он сдал позиции лишь однажды – в 2017 г. (и к евро, и по индексу доллара). В такой ситуации «я буду очень удивлен, если нынешний консенсус-прогноз сбудется», сказал Financial Times Андреас Кениг, директор по глобальным валютным рынкам Amundi. Даже после трех снижений в этом году ставок в США до 1,5–1,75% годовых они по-прежнему намного привлекательнее отрицательных ставок в Европе, считает он и не собирается менять позиций по валюте.