Банки прогнозируют ослабление доллара в 2020 году

Правда, ослабление доллара в наступающем году предсказывалось уже не раз, но за последние пять лет он сдал позиции лишь однажды – в 2017 г. (и к евро, и по индексу доллара). В такой ситуации «я буду очень удивлен, если нынешний консенсус-прогноз сбудется», сказал Financial Times Андреас Кениг, директор по глобальным валютным рынкам Amundi. Даже после трех снижений в этом году ставок в США до 1,5–1,75% годовых они по-прежнему намного привлекательнее отрицательных ставок в Европе, считает он и не собирается менять позиций по валюте.