Коронавирус проверит мировую экономику на прочность

Рост мировой экономики ускорится с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г., а затем до 2,6% в 2021 г. и 2,7% в 2022 г., говорилось в недавнем докладе Всемирного банка. К основным рискам он относил новую эскалацию торговых конфликтов и связанную с ними неопределенность, а также более сильное, чем ожидается, замедление экономики крупнейших стран. Последней риск как раз начинает материализовываться, потому что распространение коронавируса создает проблемы экономике Китая.