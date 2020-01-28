Коронавирус проверит мировую экономику на прочность
Эпидемия в Китае стала неприятным сюрпризом для инвесторов и компаний
В январе Всемирный банк спрогнозировал умеренное восстановление мировой экономики, а американские и европейские фондовые индексы достигли рекордных отметок. Но вспышка коронавируса в Китае приобретает все больший масштаб, и вместе с этим растут экономические риски.
Глобальный риск
Рост мировой экономики ускорится с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г., а затем до 2,6% в 2021 г. и 2,7% в 2022 г., говорилось в недавнем докладе Всемирного банка. К основным рискам он относил новую эскалацию торговых конфликтов и связанную с ними неопределенность, а также более сильное, чем ожидается, замедление экономики крупнейших стран. Последней риск как раз начинает материализовываться, потому что распространение коронавируса создает проблемы экономике Китая.
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