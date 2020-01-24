Как коронавирус может отразиться на экономике Китая
Вспышка коронавируса в Китае началась не в самый благоприятный момент – миллионы китайцев уезжают в другие города страны или за границу для празднования китайского Нового года, который наступит 25 января. Хотя предполагается, что нынешний вирус не столь опасен, как эпидемия вируса атипичной пневмонии (SARS) в 2002–2003 гг., урон китайской экономике в этот раз может оказаться больше. Дело в том, что теперь она сильнее зависит от спроса на товары и услуги на внутреннем рынке.
Ключевым фактором будет то, как быстро Китай сможет остановить распространение вируса. В четверг власти страны закрыли для выезда город Ухань, где началась эпидемия в конце декабря, и еще два соседних города. Однако уже зафиксировано свыше 630 случаев заболеваний, и умерли 17 человек. Для сравнения: из-за SARS заболели 8098 и умерли 774 человека в 37 странах, по данным Национальных институтов здоровья (NIH). Общий ущерб мировой экономике тогда составил $40 млрд, и в основном он пришелся на долю Китая и Гонконга. Но в стране «в 2003 г. не было высокоскоростных поездов, которые сейчас могут ускорить распространение вируса», приводит The Wall Street Journal слова главного экономиста Daiwa Capital Markets Кевина Лая.
Другая проблема заключается в том, что в последние годы Китай старался уменьшить зависимость своей экономики от экспорта, и теперь внутренний спрос на товары и услуги играет в ней гораздо большую роль. Если в начале 2000-х гг. он обеспечивал 40–50% экономического роста, то теперь – около 60%, отмечает WSJ. В 2003 г. – в разгар вспышки SARS – этот показатель снизился до 35%, несмотря на быстрое восстановление потребительских расходов во втором полугодии, когда эпидемию удалось остановить.
Кроме того, выросла доля туризма в ВВП Китая – примерно до 5% по сравнению с 2% в 2003 г., по данным Commerzbank. В четверг, 23 января, акции международного аэропорта Гуанчжоу подешевели на 8,1%, а международного аэропорта Шанхая – на 2,8%. Котировки акций крупнейших китайских авиакомпаний и гонконгской Cathay Pacific Airways снизились более чем на 2%.
SARS не остановил ускорение китайской экономики. В 2002 г. темп роста ВВП увеличился до 9,1%, в 2003 г. – до 10%, а в 2004 г. – до 10,1%, по данным Всемирного банка. Но в последние годы экономический рост Китая замедляется. В прошлом году он составил 6,1%, что стало худшим результатом с 1990 г. Также рост реальных располагаемых доходов на душу населения снизился до 5,8%, минимума с 2013 г.
Сейчас в Китае, например, уже перенесены на неопределенный срок премьеры семи фильмов, которые должны были выйти на экраны после 25 января, сообщила South China Morning Post. Китайский рынок кино является вторым в мире и оценивается в 60 млрд юаней ($8,65 млрд). В 2019 г. местные прокатчики собрали около 9% годовой выручки в 16 дней после китайского Нового года.
«Если вы пытаетесь ребалансировать китайскую экономику, то [новая эпидемия] – одно из худших событий, которые могут случиться», – говорит Логан Райт, директор по анализу китайских рынков Rhodium Group (цитата по CNN).
Курс юаня к доллару на рынке материкового Китая опустился на 0,4% до 6,93 юаня/$ в четверг. «Радикальные меры, в частности запрет на выезд из Уханя, позволяют предположить, что реальная ситуация [намного хуже], чем ожидалось, и это вызвало панику на рынке», – говорит валютный стратег Mizuho Кэнь Чун Кинь Тай (цитата по Financial Times).
Коронавирус также вызвал беспокойство у участников фондового рынка. В среду китайские и гонконгские индексы частично восстановились, когда Пекин объявил о мерах по борьбе с вирусом. Но в четверг карантин в Ухане снова напугал инвесторов, и китайский индекс CSI 300 опустился на 3,1%, а гонконгский Hang Seng – на 1,5%. Правда, акции компаний, выпускающих лекарства и защитные маски, наоборот, сильно подорожали в последние дни. В пятницу китайский фондовый рынок закроется на неделю в связи с празднованием китайского Нового года.
Во время эпидемии SARS китайские и гонконгские индексы опустились более чем на 10%. По словам стратега Goldman Sachs Тимоти Моэ, инвесторы тогда реагировали в основном на ежедневные сообщения о числе новых случаев заболевания. Но рынки полностью восстановились к тому моменту, как Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении эпидемии в июле 2003 г.