Как коронавирус может отразиться на экономике Китая

Ключевым фактором будет то, как быстро Китай сможет остановить распространение вируса. В четверг власти страны закрыли для выезда город Ухань, где началась эпидемия в конце декабря, и еще два соседних города. Однако уже зафиксировано свыше 630 случаев заболеваний, и умерли 17 человек. Для сравнения: из-за SARS заболели 8098 и умерли 774 человека в 37 странах, по данным Национальных институтов здоровья (NIH). Общий ущерб мировой экономике тогда составил $40 млрд, и в основном он пришелся на долю Китая и Гонконга. Но в стране «в 2003 г. не было высокоскоростных поездов, которые сейчас могут ускорить распространение вируса», приводит The Wall Street Journal слова главного экономиста Daiwa Capital Markets Кевина Лая.