В Китае перенесли премьеры семи фильмов из-за короновируса
Китайские продюсеры перенесли на неопределенную дату показ семи фильмов, которые должны были выйти на экранах Китая в праздники после 25 января, сообщает South China Morning Post. Представители индустрии приняли данное решение на фоне распространения коронавируса, впервые замеченного в китайском городе Ухань.
Китайский рынок кино является вторым в мире и оценивается в 60 млрд юаней, говорится в совместном отчете инвестиционной компании Tencent и сервиса продажи билетов Maoyan. В 2019 г. 16 дней после Лунного Нового года помогли местным прокатчикам собрать около 9% годовой выручки. Аналитическое агенство Beacon, принадлежащее группе Alibaba, ожидало, что кассовые сборы в первый день праздников достигнут 700 млн юаней. Зрители, которые готовились к старту киносезона, предварительно купили билетов на 312 млн юаней, передавал в среду Китайский информационный Интернет-центр. Крупнейшие в стране сервисы продажи билетов – Maoyan, Daimai и Taopiaopiao – обьявили, что готовы вернуть деньги за предзаказы.
Variety сообщает, что прокатчики отменили выход картин самостоятельно, без воздействия со стороны администрации киноиндустрии Китая или служб здравоохранения. Однако накануне решения госрегулятор изменил расписание сеансов в 471 кинотеатрах, отсрочив премьеры пяти фильмов из семи на 28 января. Причиной для этого стали нарушения при сдаче отчетности по кассовым сборам за 2019 г. В городе Хуанган, располагающемся недалеко от Уханя, службы здравоохранения запретили работу кинотеатров и других замкнутых мест скопления людей, передает Reuters.
Коронавирус нового типа унес жизни 17 человек. Врачи из Юго-Восточной Азии и США зафиксировали более 570 случаев заражения. Распространение вируса вынудило китайские власти изолировать агломерацию Уханя от остального Китая, а также отменить все массовые праздничные мероприятия. Всемирная организация здравоохранения, обсудив ситуацию на заседании чрезвычайного комитета в среду, приняла решение не объявлять режим ЧС. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил Guardian, что комитету «нужно больше информации, чтобы принять дальнейшие меры».