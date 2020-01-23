В Китае перенесли премьеры семи фильмов из-за короновируса

Китайский рынок кино является вторым в мире и оценивается в 60 млрд юаней, говорится в совместном отчете инвестиционной компании Tencent и сервиса продажи билетов Maoyan. В 2019 г. 16 дней после Лунного Нового года помогли местным прокатчикам собрать около 9% годовой выручки. Аналитическое агенство Beacon, принадлежащее группе Alibaba, ожидало, что кассовые сборы в первый день праздников достигнут 700 млн юаней. Зрители, которые готовились к старту киносезона, предварительно купили билетов на 312 млн юаней, передавал в среду Китайский информационный Интернет-центр. Крупнейшие в стране сервисы продажи билетов – Maoyan, Daimai и Taopiaopiao – обьявили, что готовы вернуть деньги за предзаказы.