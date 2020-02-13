МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Среднесуточный мировой спрос на нефть снизится на 435 000 баррелей в годовом выражении в I квартале 2020 г., прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Последний раз столь сильное квартальное падение происходило более 10 лет назад во время мирового финансового кризиса, говорится в его ежемесячном докладе. Также МЭА ухудшило прогноз увеличения спроса по итогам всего 2020 г. с 1,19 млн до 825 000 барр./сутки, самого низкого уровня с 2011 г.
Причиной стала эпидемия коронавируса, парализовавшая китайскую экономику, крупнейшего потребителя многих сырьевых товаров, включая нефть. Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%). Эпидемия уже отразилась на туризме, торговле и цепочках поставок, поэтому в I квартале ВВП вырастет и вовсе лишь на 4,1% в годовом выражении, считают аналитики HSBC.