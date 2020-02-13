МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Причиной стала эпидемия коронавируса, парализовавшая китайскую экономику, крупнейшего потребителя многих сырьевых товаров, включая нефть. Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%). Эпидемия уже отразилась на туризме, торговле и цепочках поставок, поэтому в I квартале ВВП вырастет и вовсе лишь на 4,1% в годовом выражении, считают аналитики HSBC.