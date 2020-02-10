Китайская экономика пытается вернуться к работе
В Китае официально завершились затянувшиеся новогодние каникулы (по лунному календарю). Изначально они должны были закончиться 30 января, но власти продлили их на 10 дней из-за эпидемии коронавируса. Стратегически важные отрасли должны возобновить операции как можно скорее. Но многие предприятия в понедельник остались закрыты из-за нехватки сотрудников, а власти некоторых городов и регионов решили возобновить работу местных компаний позже.
Из-за мер по борьбе с распространением вируса миллионы китайцев не вернулись вовремя на работу и многие производства в ближайшее время как минимум не будут запущены на полную мощность. Это создаст проблемы не только им, но и иностранным компаниям, если возникнут сбои в цепочках поставок. Экспорт из Китая в другие страны вырос в 2000–2018 гг. в 11 раз до $2,7 трлн, по данным Всемирного банка.