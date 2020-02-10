Китайская экономика пытается вернуться к работе

Из-за мер по борьбе с распространением вируса миллионы китайцев не вернулись вовремя на работу и многие производства в ближайшее время как минимум не будут запущены на полную мощность. Это создаст проблемы не только им, но и иностранным компаниям, если возникнут сбои в цепочках поставок. Экспорт из Китая в другие страны вырос в 2000–2018 гг. в 11 раз до $2,7 трлн, по данным Всемирного банка.