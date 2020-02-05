Коронавирус угрожает производству iPhone, автомобилей и самолетов

Потери уже несет туристический сектор. Китайцы – самая значительная группа иностранных туристов в США (7%), каждый из них, по данным Tourism Economics, тратит в среднем около $6000, включая перелет, проживание и расходы на месте, – больше, чем члены групп из других стран. По оценке Ассоциации туроператоров России, наш сектор группового въездного туризма может недосчитаться $100 млн (это только перелет и проживание), если ситуация не нормализуется. А около 3700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess на 14 дней отправлены на карантин властями Японии; у 10 человек на борту обнаружен коронавирус.