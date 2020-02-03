«Когда Китай чихает, мир заболевает»: как коронавирус ударит по мировым рынкам

А китайский рынок, открывшийся после празднования Нового года по лунному календарю, и вовсе обвалился. 3 февраля индекс CSI 300, состоящий из акций компаний, торгующихся на Шанхайской и Шеньчженской биржах, упал на 7,9%. Это худший результат после кризиса в августе 2015 г. Впрочем, другие фондовые рынки, несколько снизившиеся во время китайских праздников, в понедельник подросли: европейские – в пределах 1%, американские – на 1%. «Рынок реагирует достаточно разумно. Нет паники, нет распродажи бумаг, не связанных с коронавирусом», – цитирует Reuters Дэвида Нитлишпаха, управляющего портфелем Pala Asset Management.