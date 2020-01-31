«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса
Компания опасается перебоев в поставках комплектующих
Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики. Об этом предупредило корпоративное издание автоконцерна.
Большинство комплектующих для техники группы «Камаз» независимо от страны их происхождения имеют в своем составе элементы, производящиеся в Китае, а некоторые комплектующие – только в этой стране, поясняет издание. Представитель «Камаза» уточнил «Ведомостям», что всего автоконцерн закупает более 1000 наименований комплектующих (российских и зарубежных), из них почти 80 – в Китае; в этом списке – хомуты, фильтры, насосы гидравлического усилителя руля и др.
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