«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса

Большинство комплектующих для техники группы «Камаз» независимо от страны их происхождения имеют в своем составе элементы, производящиеся в Китае, а некоторые комплектующие – только в этой стране, поясняет издание. Представитель «Камаза» уточнил «Ведомостям», что всего автоконцерн закупает более 1000 наименований комплектующих (российских и зарубежных), из них почти 80 – в Китае; в этом списке – хомуты, фильтры, насосы гидравлического усилителя руля и др.