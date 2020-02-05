S7 оценила предварительные потери от запрета полетов в Китай

S7 была крупнейшим регулярным перевозчиком в Китай. С 1 февраля правительство России оставило право совершать рейсы в Китай только за одной авиакомпанией – «Аэрофлот». Самолеты компании совершают рейсы только по четырем направлениям – из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. В московском аэропорту «Шереметьево» самолеты из Китая прибывают на отдельно оборудованный терминал F. Самолеты «Аэрофлота» вывезут из Китая пассажиров, купивших обратные билеты на самолеты S7, сообщил «РИА Новости» министр транспорта Евгений Дитрих.