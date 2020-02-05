S7 оценила предварительные потери от запрета полетов в Китай
Авиакомпания S7 оценивает потери от запрета пассажирских полетов в Китай в несколько миллиардов рублей, сообщил представитель перевозчика. Оценка исходит из того, что с апреля авиасообщение с Китаем восстановится, и рассчитывается исходя из компенсаций за билеты и недополученной выгоды.
S7 была крупнейшим регулярным перевозчиком в Китай. С 1 февраля правительство России оставило право совершать рейсы в Китай только за одной авиакомпанией – «Аэрофлот». Самолеты компании совершают рейсы только по четырем направлениям – из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. В московском аэропорту «Шереметьево» самолеты из Китая прибывают на отдельно оборудованный терминал F. Самолеты «Аэрофлота» вывезут из Китая пассажиров, купивших обратные билеты на самолеты S7, сообщил «РИА Новости» министр транспорта Евгений Дитрих.
Коронавирус нового типа был впервые замечен в китайском городе Ухань в конце 2019 г. К настоящему времени врачи зафиксировали заболевание, вызванное коронавирусом, у более чем 24 000 человек по всему миру.
В июле президент Владимир Путин запретил полеты по маршруту Россия – Грузия. Шесть авиакомпаний оценивали свои потери примерно в 3,2 млрд руб. Компенсаций от правительства они до сих пор не получили. В случае с запретами на полеты в Китай российские власти обещали компенсировать потери авиакомпаний.