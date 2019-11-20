Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию
Шесть перевозчиков утверждают, что потеряли на этом 3,2 млрд рублей. Минтранс считает сумму завышенной
Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым такое решение в разгар высокого сезона принесло убытки.
Авиакомпании представили в Минтранс расчеты своих потерь, проведенные по методике Росавиации. Получилось примерно 3,2 млрд руб., рассказали сотрудники двух авиакомпаний, участвовавшие в совещаниях в Минтрансе.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку