Бизнес

Новости

«Победа» попросила Минтранс о компенсации за приостановку полетов в Грузию

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», направила письмо в Министерство транспорта России с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании. Информацию об этом подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе «Победы».

По данным «Коммерсанта», убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 млн руб. При этом источники газеты в нескольких авиакомпаниях уверены, что деньги из бюджета не будут выделены.

В конце июня возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались митинги, которые закончились столкновениями с полицией и задержаниями протестующих. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Владимир Путин в ответ на беспорядки в грузинской столице запретил прямые перелеты между Россией и Грузией. Запрет вступил в силу 8 июля. Позже в Кремле допустили возобновление полетов в Грузию, если исчезнут все угрозы для граждан России, находящихся в этой стране.

До введения запрета на полеты «Победа» летала в Тбилиси и Батуми из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Перми. Также в Грузию летали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia, указывает «Коммерсантъ». В S7 изданию сообщили, что оценивают убытки в 600 млн руб., свои расчеты компания передала правительству, собеседник в Red Wings в свою очередь отметил, что компания оценивает недополученную прибыль в 200 млн руб.