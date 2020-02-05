Государство может компенсировать авиакомпаниям потери из-за коронавируса

В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что российские авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию. «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Red Wings и Smartavia (новый бренд авиакомпании «Нордавиа») суммарно из-за запрета потеряли около 3,2 млрд руб. Авиакомпании представили расчеты своих потерь, проведенные по методике Росавиации, в Минтранс. Ведомство посчитало эту сумму завышенной. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков, поясняли «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Невыполнение запланированных рейсов не несет прямых убытков, сочли в министерстве. Однако, по информации источников, самолеты вместо выполнения рейсов в Грузию около месяца простаивали, позже их удалось переориентировать на другие направления. «Мы не рассчитываем получить компенсации, обещания не будут исполнены», – говорили «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний. Даже поручение президента выплатить компенсацию за подорожание керосина в 2018 г. (23 млрд руб. на 34 авиакомпании) было перенесено на 2020 г.