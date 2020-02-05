Государство может компенсировать авиакомпаниям потери из-за коронавируса
Государство может компенсировать российским авиакомпаниям потери из-за ограничения авиасообщения с Китаем, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает «Интерфакс». По словам Дитриха, в понедельник, 3 февраля, Минтранс по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил расчеты прямых убытков перевозчиков и направил их в правительство. Теперь 6 февраля Минфин должен изучить эти расчеты и представить по ним свои предложения, добавил Дитрих.
Он также отметил, что сейчас вопрос полного прекращения авиасообщения с Китаем не рассматривается.
Дитрих напомнил, что сейчас рейсы из Китая принимает только специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево». «Эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора», — пояснил министр. По его словам, россияне, решившие вернуться из КНР не в Москву, а другие регионы, будут доставляться туда бесплатно. Соответствующие договоренности достигнуты с РЖД и «Аэрофлотом», отметил он.
Из-за эпидемии коронавируса в конце января Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в Китай. С 1 февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот». Были закрыты все направления, кроме полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
После заявления Дитриха котировки «Аэрофлота» обновили максимум, зафиксированный летом 2018 г. В ходе торгов на Московской бирже на 14:01 мск стоимость акции авиакомпании увеличилась на 4,9%, до 117,4 руб. (максимальное внутридневное значение — 118,28 руб.) 3 августа 2018 г. акция «Аэрофлота» стоила 118,1 руб. Исторический максимум был зафиксирован 12 июля 2017 г. — тогда стоимость бумаг авиакомпании составляла 225 руб. на акцию.
В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что российские авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию. «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Red Wings и Smartavia (новый бренд авиакомпании «Нордавиа») суммарно из-за запрета потеряли около 3,2 млрд руб. Авиакомпании представили расчеты своих потерь, проведенные по методике Росавиации, в Минтранс. Ведомство посчитало эту сумму завышенной. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков, поясняли «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Невыполнение запланированных рейсов не несет прямых убытков, сочли в министерстве. Однако, по информации источников, самолеты вместо выполнения рейсов в Грузию около месяца простаивали, позже их удалось переориентировать на другие направления. «Мы не рассчитываем получить компенсации, обещания не будут исполнены», – говорили «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний. Даже поручение президента выплатить компенсацию за подорожание керосина в 2018 г. (23 млрд руб. на 34 авиакомпании) было перенесено на 2020 г.