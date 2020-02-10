Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

Ранее подобным образом поступили и другие глобальные автоконцерны. «Мы продолжаем уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию наших сотрудников в Китае, – подчеркнул представитель Nissan. – В полном соответствии с государственными директивами и с учетом ситуации с эпидемией и нашими поставщиками, мы готовимся возобновить производство в Китае не ранее 17 февраля на заводе в Хуаду и на заводе в Даляне. Даты перезапуска для других заводов будут отличаться в зависимости от завода, и мы будем обновлять при необходимости».