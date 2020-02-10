Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это произойдет в случае, если затянется простой на принадлежащих автоконцерну китайских заводах автокомплектующих, пояснил он. Эти предприятия выпускают компоненты в том числе и для России, но сейчас не работают из-за распространения коронавируса. По этой причине Nissan уже решил приостановить производство на своем японском автозаводе – с 14 по 17 февраля.
Ранее подобным образом поступили и другие глобальные автоконцерны. «Мы продолжаем уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию наших сотрудников в Китае, – подчеркнул представитель Nissan. – В полном соответствии с государственными директивами и с учетом ситуации с эпидемией и нашими поставщиками, мы готовимся возобновить производство в Китае не ранее 17 февраля на заводе в Хуаду и на заводе в Даляне. Даты перезапуска для других заводов будут отличаться в зависимости от завода, и мы будем обновлять при необходимости».
Сейчас проблем с поставками комплектующих для российского завода нет, предприятие работает в плановом режиме, продолжает представитель Nissan. На заводе в Санкт-Петербурге выпускаются модели Nissan Qashqai, X-Trail, Murano. Производственная мощность составляет 100 000 автомобилей в год.
В марте из-за ситуации в Китае, где распространяется коронавирус, может изменить производственный план «Камаз», предупреждала компания. Пока решений нет, пояснил представитель автопроизводителя.
«АвтоВАЗ», «Рено Россия», «Хендэ мотор мануфактуринг рус», «ПСМА рус», «Автотор» приостанавливать выпуск, менять модельный ряд из-за ситуации в Китае не планируют, сообщили их представители. «Отгрузки по большей части номенклатуры УАЗ возобновились, но остаются риски, связанные с распространением коронавируса и дальнейшим графиком работы китайских поставщиков», – говорит представитель «Соллерса». Поэтому УАЗ продолжает прорабатывать варианты перехода на альтернативных поставщиков внутри России, отмечает он. По его словам, у совместных предприятий «Соллерса» с Mazda и Ford рисков с перебоями поставок нет: китайских поставщиков у них нет. Представитель группы ГАЗ от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают комментария Toyota, у которой завод в Санкт-Петербурге.