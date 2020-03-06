Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

5 марта ОПЕК согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.: членам ОПЕК рекомендовано было ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящим в картель, – на 500 000 баррелей. Россия и Казахстан выступили против инициативы. 6 марта в Вене прошли переговоры стран ОПЕК+, которые завершились развалом сделки о сокращении добычи.