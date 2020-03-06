Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года
Стоимость нефти марки Brent вечером 6 марта упала до минимальных значений с июня 2017 г., свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи. В 19.11 мск майские фьючерсы торговались по $45,6 за баррель, подешевев более чем на 9,6%.
Причиной падения стали сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о добыче.
5 марта ОПЕК согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.: членам ОПЕК рекомендовано было ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящим в картель, – на 500 000 баррелей. Россия и Казахстан выступили против инициативы. 6 марта в Вене прошли переговоры стран ОПЕК+, которые завершились развалом сделки о сокращении добычи.