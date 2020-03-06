СМИ сообщили о провале переговоров ОПЕК+

Члены организации стран – экспортеров нефти ОПЕК не смогли заключить сделку о сокращении добычи нефти с Россией и другими не входящими в организацию производителями, сообщает Reuters со ссылкой на источники. О том, что переговоры завершились безрезультатно, также сообщили источники «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости».