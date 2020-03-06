СМИ сообщили о провале переговоров ОПЕК+
Члены организации стран – экспортеров нефти ОПЕК не смогли заключить сделку о сокращении добычи нефти с Россией и другими не входящими в организацию производителями, сообщает Reuters со ссылкой на источники. О том, что переговоры завершились безрезультатно, также сообщили источники «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости».
ОПЕК 5 марта согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки во II квартале: члены ОПЕК должны ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей. Россия выступила против инициативы.
Согласно действующей квоте добыча стран – участниц соглашения должна быть на 1,7 млн баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 г. Эта квота действует до апреля 2020 г.
На фоне этих сообщений упали цены на нефть. Стоимость нефти марки Brent вечером 6 марта снизилась до минимальных значений с июня 2017 г. В 19.02 мск майские фьючерсы торговались по $45,7 за баррель, подешевев более чем на 9%.