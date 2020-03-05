Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг, 5 марта, согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия, сообщило Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК. Министр нефти Ирана Бижан Зангане подтвердил, что они договорились о таком снижении добычи во II квартале. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в картель, но участвующими с конца 2016 г. в так называемой сделке ОПЕК+ (устанавливает определенный уровень добычи), пройдут в пятницу, 6 марта. Обсуждения конкретного распределения квот, вероятно, будут тяжелыми, сказал один из собеседников. Москва изначально была против дополнительного сокращения добычи.
Накануне, 4 марта, прошло заседание технического комитета ОПЕК+, который традиционно собирается перед встречей стран – участниц соглашения. Именно он дает им рекомендации по уровню добычи. В этот раз принять решение не удалось: министр энергетики Александр Новак покинул заседание до его завершения.
Согласно действующей квоте добыча стран – участниц соглашения должна быть ниже на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 г. Эта квота действует до апреля 2020 г.
Из-за вспышки коронавируса и как результат снижения спроса на нефть страны ОПЕК задумались о дополнительном снижении добычи. Россия сопротивляется, она считает, что это не оживит спрос, говорили источники Reuters в ОПЕК. Единственный выход для ОПЕК – сокращать добычу в одиночку, но это не будет хорошим сигналом для рынка, говорил собеседник агентства.
Саудовская Аравия уже думает о выходе из соглашения и готова совместно с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу, писала 21 февраля The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман назвал сообщения WSJ «абсурдом и абсолютным нонсенcом». «Мы все подписали хартию ОПЕК+ и продолжим действовать коллективно», – цитирует его слова Reuters.
«Этот механизм [ОПЕК+], который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», – говорил 1 марта президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что для российского бюджета и экономики текущий уровень цен на нефть приемлем.
Стоимость Brent к 15.00 мск составляла $51,1/барр.
«Ведомости» ожидают комментариев Минэнерго и ОПЕК.