Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг, 5 марта, согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия, сообщило Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК. Министр нефти Ирана Бижан Зангане подтвердил, что они договорились о таком снижении добычи во II квартале. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в картель, но участвующими с конца 2016 г. в так называемой сделке ОПЕК+ (устанавливает определенный уровень добычи), пройдут в пятницу, 6 марта. Обсуждения конкретного распределения квот, вероятно, будут тяжелыми, сказал один из собеседников. Москва изначально была против дополнительного сокращения добычи.