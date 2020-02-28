Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Саудовская Аравия хочет добиться сокращения добычи стран, участвующих в сделке, еще на 1 млн баррелей в сутки, пишут FT и Reuters. У России и Саудовской Аравии никогда не было разногласий по вопросам соглашения и Россия планирует продолжить сотрудничество с королевством, заявил 27 февраля министр энергетики Александр Новак. «В марте у нас запланированы встречи. Мы очень удовлетворены сотрудничеством с нашими саудовскими партнерами, мы хотим и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках ОПЕК+, но и в двустороннем формате. У нас очень много вариантов в энергетике», – сказал он (цитата по ТАСС).