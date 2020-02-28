Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже 28 февраля опускалась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 г. Майские фьючерсы Brent в 19.10 мск стоили $48,96 за баррель, подешевев на 5%. Апрельские фьючерсы в это же время торговались на уровне $50,14 за баррель. После этого нефтяные цены немного поднялись, и на момент публикации майские фьючерсы Brent стоили $50,13, апрельские – $50,58. Стоимость нефти WTI составляла $44,99 (-4,66%).
Нефть начала дешеветь в начале января 2020 г., и за два месяца цены опустились примерно на 24%. На рынок повлияло распространение коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 г. По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 февраля, вирус затронул 48 стран, подтверждено около 82 000 случаев заболевания – в основном в Китае. От осложнений, вызванных заболеванием, в мире умерли 2808 человек. Вирус повлиял на мировую экономику – международные воздушные и автомобильные перевозки сокращаются, некоторые китайские компании приостановили работу.
Страны, участвующие в так называемом соглашении ОПЕК+, ищут способ остановить падение котировок. На заседании 5–6 марта картель может принять решение о продлении сделки об ограничении добычи. Среди обсуждаемых вариантов – продление соглашения до конца этого года или дополнительное сокращение добычи, сообщали Financial Times (FT), Bloomberg и Reuters. Ранее техническая группа ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 000 баррелей в день. Москва не поддержала это предложение, сообщал Bloomberg. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, говорил министр энергетики Александр Новак. Будущее сделки министр обсудил 12 февраля с крупнейшими российскими нефтяниками. Компании тогда не смогли выработать единую позицию, писал «Коммерсантъ». По данным издания, «Роснефть» выступила против продления сделки, остальные же крупные нефтекомпании согласились пролонгировать ее до конца II квартала с сохранением нынешних условий.
ОПЕК в февральском отчете понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2020 г. на 230 000 баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство настроено еще пессимистичнее: его прогноз роста спроса на нефть снижен на 365 000 баррелей в сутки до 825 000 баррелей. Совокупная добыча стран, входящих в ОПЕК, уже находится на самом низком уровне с 2009 г.
Саудовская Аравия хочет добиться сокращения добычи стран, участвующих в сделке, еще на 1 млн баррелей в сутки, пишут FT и Reuters. У России и Саудовской Аравии никогда не было разногласий по вопросам соглашения и Россия планирует продолжить сотрудничество с королевством, заявил 27 февраля министр энергетики Александр Новак. «В марте у нас запланированы встречи. Мы очень удовлетворены сотрудничеством с нашими саудовскими партнерами, мы хотим и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках ОПЕК+, но и в двустороннем формате. У нас очень много вариантов в энергетике», – сказал он (цитата по ТАСС).
При неблагоприятном развитии ситуации, т. е. росте эпидемии и отсутствии внятной реакции со стороны ОПЕК+, нефть может на время закрепится в интервале $40–50, считает старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Ситуация на рынке, вероятно, сделает Россию более сговорчивой – и участники сделки решат снизить добычу, предполагает Маринченко: «Это может вернуть цены в диапазон $50–60. Для российских компаний снижение цены устойчиво ниже $50 нежелательно, не столько из-за недополученной прибыли, сколько из-за риска повышения налогового бремени».
При усилении негативных факторов нефтяные цены могут на время опуститься до $45–50, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Снижение цен может подтолкнуть экспортеров к дополнительному сокращению добычи на 500 000–600 000 баррелей в сутки, но не на 1 млн, оценивает он.
Однако сокращение добычи может весьма сдержанно повлиять на цены, предполагает Покатович: «Определяющим фактором остаются рыночные настроения инвесторов, тревога которых из-за вируса продолжает нарастать». По его мнению, эффект от дополнительного сокращения добычи проявится в середине весны – начале лета. Если цены на нефть закрепятся ниже $50, эффект вряд ли будет долгосрочным – цены могут вернуться к $55–60 ближе к лету, прогнозирует Покатович.
«Ведомости» ожидают комментарии представителей Минэнерго, ОПЕК+, «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза».