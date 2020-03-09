Курс рубля обвалился вслед за нефтью

Как убедился рынок летом 2018 г., меры ЦБ оказывают эффект на курс рубля с некоторой задержкой, а не в момент, говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. Ее расчеты показывают, что равновесное значение курса рубля 75 руб./$ при цене на нефть в $35 за баррель. У ЦБ и Минфина нет задачи, чтобы рубль сильно отклонялся от равновесного к нефти значения, их задача – нивелировать отток капитала, который могут завтра создать действия резидентов и нерезидентов. Не исключено, что завтра на бирже курс будет двигаться в сторону 77–78 руб./$. Действия Минфина могут оказать положительный эффект на курс, так как рынок не знает, в каких объемах министерство будет продавать валюту. Задача властей, скорее всего, в том, чтобы сейчас заякорить курс на 75 руб./$ и не допустить паники.