Курс рубля обвалился вслед за нефтью
После обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро – 84,1 руб., свидетельствуют данные Bloomberg на 10.20 по московскому времени. В понедельник, 9 марта, торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро – около 80 руб., указывает Bloomberg.
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%). Последний раз так дешево нефть стоила в январе 2016 г. Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.
Утром 9 марта ЦБ заявил о приостановке закупок валюты, а Минфин – о начале продажи валюты на рынке.
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов. По данным ведомства, объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов на 1 марта 2020 г. составил более 10,1 трлн руб., или 9,2% ВВП. Таким образом, средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении 6–10 лет, заявили в Минфине.
В условиях столь высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения на рынке меры ЦБ могут оказаться недостаточными для сдерживания рублевого ослабления, считает Покатович. Если цена на нефть падает ниже $42,6 (цена отсечения бюджетного правила), рубль становится более зависимым от колебаний нефти. В таком случае ЦБ перейдет к продажам валюты из ФНБ в рамках исполнения бюджетного правила, напоминает Покатович.
Как убедился рынок летом 2018 г., меры ЦБ оказывают эффект на курс рубля с некоторой задержкой, а не в момент, говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. Ее расчеты показывают, что равновесное значение курса рубля 75 руб./$ при цене на нефть в $35 за баррель. У ЦБ и Минфина нет задачи, чтобы рубль сильно отклонялся от равновесного к нефти значения, их задача – нивелировать отток капитала, который могут завтра создать действия резидентов и нерезидентов. Не исключено, что завтра на бирже курс будет двигаться в сторону 77–78 руб./$. Действия Минфина могут оказать положительный эффект на курс, так как рынок не знает, в каких объемах министерство будет продавать валюту. Задача властей, скорее всего, в том, чтобы сейчас заякорить курс на 75 руб./$ и не допустить паники.