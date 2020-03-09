Мировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью
В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%. Кроме того, эпидемия коронавируса все сильнее влияет на активность стран за пределами Китая: так, 7 марта правительство Италии ввело карантин на севере страны, в который попало около 17 млн жителей, или более четверти населения. Люди в Милане, регионе Ломбардия и 14 соседних провинциях «должны категорически избегать перемещения из этих областей и в них», говорится в указе премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Карантин действует с 8 марта по 3 апреля.
Ситуация на нефтяном рынке рикошетом ударила по остальным. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 0,5 процентного пункта, опустившись ниже 0,4%. Между тем, на фондовых рынках наблюдается массовое бегство инвесторов. Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы начали торги обвалом на 5–9%. Японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%, а курс австралийского доллара в какой-то момент за 20 минут упал почти на 5% (хотя затем быстро отыграл большую часть потерь); для обоих инструментов это было худшее падение с кризисного 2008 г. Акции добывающей компании BHP Group рухнули на 14%, местной нефтяной компании Woodside Petroleum – на 18%.
Но главным спусковым крючком для обвала фондовых рынков в понедельник стал распад соглашения ОПЕК+.
В пятницу Россия отказалась увеличивать сокращение нефтедобычи, в результате действие ранее установленных квот завершится 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате цена нефти Brent с возобновлением торгов рухнула на 30%, опустившись до $31,02 за баррель, цена американского сорта WTI – до $27,34. Это самое значительное дневное падение с 1991 г., когда войска антииракской коалиции освобождали Кувейт во время первой войны в Персидском заливе.
Nikkei и S&P/ASX 200 потеряли с последних пиков более 18% и 19,6% соответственно, вплотную подойдя к границе в 20%, за которой начинается медвежий тренд.
«Сегодня все боятся глобальной рецессии», – сказал The Wall Street Journal Томас Хейес, председатель хедж-фонда Great Hill Capital. По его словам, падение нефтяных цен повышает вероятность того, что некоторые энергетические компании не смогут расплатиться по долгам. «Инвесторы опасаются, что если Россия в скором времени не вернется за стол переговоров [со странами ОПЕК], риск дефолта и расширение кредитных спредов приведут к ухудшению ситуации на долговом рынке и даже рецессии», – считает Хейес.
Масштаб потерь
По оценке аналитиков BofA Global Research, распродажа последнего времени привела к сокращению капитализации мирового фондового рынка на $9 трлн за девять дней, а средняя для развитых стран доходность 10-летних облигаций составила 0,16% (минимум за 120 лет).
Реальный риск связан не столько с самой дешевеющей нефтью, сколько с кредитным риском – именно он беспокоит рынки, подтверждает Стивен Иннс, главный рыночный стратег AxiCorp. Агрессивное снижение цен Саудовской Аравией особенно сильно может ударить по сланцевым добытчикам в США, где на долю энергетических компаний приходится более 11% рынка высокодоходных облигаций. Такое падение цен фактически превратит Хьюстон, центр нефтяной промышленности, «в город-призрак», цитирует Иннса Financial Times: «Оно создает вероятность банкротств, неисполнения обязательств по долгам, ударит по многим краткосрочным кредитным линиям».
Рост доходностей мусорных облигаций может распространиться и на другие секторы, осложнив финансовое положение компаний.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, наоборот, упала в понедельник до нового минимума 0,387%, хотя затем поднялась ближе к 0,5%. Доходность 30-летних бондов опустилась ниже 1%. Таким образом, впервые в истории доходность всех американских гособлигаций оказалась ниже 1%. Участники рынка теперь рассчитывают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на заседании 18 марта сразу на 0,75 процентного пункта, хотя 3 марта она уже понизила ее на 0,5 п. п. до 1–1,25%.
Все это накладывается на эпидемию коронавируса. В Италии наибольшее количество заболевших и погибших от него в Европе. При этом в IV квартале в экономике уже был зарегистрирован спад, который наверняка повторится и в I квартале, столкнув экономику в рецессию. На севере Италии расположено большинство промышленных предприятий, к тому же будут закрыты основные туристические достопримечательности, включая музеи и лыжные курорты. Фондовый индекс Италии FTSE MIB упал в понедельник сильнее других европейских рынков – более чем на 9%.
Все больше случаев заболевания регистрируется в США, где, как говорят власти, вирус распространяется в местных сообществах и его сложно отслеживать. В Китае карантин в начале года, который в большей или меньшей степени затронул около 500 млн человек, сильно ударил по экономической активности. Опубликованные в выходные данные показали, что экспорт в январе – феврале сократился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Однако в Китае эпидемия идет на спад, и инвесторы, надеясь, что страна первой выйдет из нее, не так сильно наказывают китайский фондовый рынок. Индекс CSI 300, открывшийся в начале февраля после каникул падением на 9%, к началу марта полностью отыграл его, а в понедельник снизился лишь на 2,9%.
Рецессия в еврозоне и США в первом полугодии становится очевидной возможностью, а в Японии, весьма вероятно, она уже наступила, считает Йоахим Фелс, аналитик по глобальной экономике Pimco. «Худшее для экономики еще впереди в ближайшие месяцы», – отметил он.