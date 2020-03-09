Мировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью

В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%. Кроме того, эпидемия коронавируса все сильнее влияет на активность стран за пределами Китая: так, 7 марта правительство Италии ввело карантин на севере страны, в который попало около 17 млн жителей, или более четверти населения. Люди в Милане, регионе Ломбардия и 14 соседних провинциях «должны категорически избегать перемещения из этих областей и в них», говорится в указе премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Карантин действует с 8 марта по 3 апреля.