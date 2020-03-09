Инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ФРС

Каждый сам за себя

ФРС не предупреждала центробанки других стран «большой семерки» о своих планах экстренно опустить процентные ставки 3 марта и не призывала их поступить так же, рассказали FT знакомые с ситуацией люди. Такое поведение необычно, ведь прежде в непростые для мировой экономики моменты ведущие страны координировали свои действия. Например, во время мирового финансового кризиса в октябре 2008 г. ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и центробанки Швеции и Швейцарии понизили процентные ставки одновременно. К ним присоединился Народный банк Китая, хотя не участвовал в их дискуссии. В этот раз Банк Канады первым отреагировал на решение ФРС, опустив на следующий день свою процентную ставку с 1,75 до 1,25%. Но ЕЦБ, Банку Англии и Банку Японии еще только предстоит сделать выбор. Ставка по депозитам ЕЦБ уже и так равна минус 0,5%, поэтому центробанку еврозоны, вероятно, придется реагировать другим образом.