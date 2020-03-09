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Инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ФРС

Некоторые прогнозируют ее падение до нуля в этом году
Алексей Невельский
С 1998 года ФРС опускала ставку между плановыми заседаниями шесть раз /Richard Drew / AP

Глобальное распространение коронавируса вынудило Федеральную резервную систему (ФРС) США опустить 3 марта процентную ставку федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%. Это первый случай после кризиса 2008 г., когда ФРС не стала дожидаться очередного заседания своего комитета по операциям на открытом рынке. Но снижение ставки в США может оказаться далеко не последним в этом году.

У ФРС было три причины экстренно смягчить денежную политику, отмечает The Wall Street Journal. Центробанк надеялся вселить уверенность в общество, предотвратить ухудшение условий кредитования и смягчить негативные последствия распространения вируса для американской экономики. Но в ближайшие недели ситуация может ухудшиться. Тем более что в США тоже растет число заболевших и умерших. Поэтому те же самые причины могут вынудить ФРС снова понизить ставку, пишет газета.

По ее подсчетам, с 1998 г. ФРС опускала ставку между плановыми заседаниями шесть раз и каждый раз после этого снова снижала ее на ближайшем заседании. Сохранится ли этот тренд, станет известно 18 марта.

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ФРC впервые с 2008 года экстренно снизила ставку

Руководитель отдела глобальных аналитических исследований JPMorgan Джойс Чанг оценивает вероятность снижения ставки до нуля в этом году в 50%. Стратег Rabobank Филип Мэри прогнозирует, что это произойдет уже в июне. Стратег Charles Schwab Кэти Джонс называет такие ожидания «небезосновательными» (цитата по Financial Times).

На такую возможность развития событий указывают и казначейские облигации США. Эти бумаги считаются безопасной гаванью на рынке, куда инвесторы могут уйти в непростые времена. Доходность 10-летних казначейских бондов во время последнего обвала на фондовом рынке упала до исторического минимума, опустившись ниже уровня 1,3–1,4%, который трижды служил поддержкой в 2012–2019 гг.

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Если в ноябре 2018 г. она превышала 3%, а в начале 2020 г. составляла почти 1,9%, то в последние две недели стала падать. Когда ФРС преподнесла сюрприз 3 марта, доходность 10-летних бондов впервые опустилась ниже 1%. В тот день основные фондовые индексы США опустились примерно на 3%. Утром 6 марта она достигла рекордно низких 0,699%.

Каждый сам за себя

ФРС не предупреждала центробанки других стран «большой семерки» о своих планах экстренно опустить процентные ставки 3 марта и не призывала их поступить так же, рассказали FT знакомые с ситуацией люди. Такое поведение необычно, ведь прежде в непростые для мировой экономики моменты ведущие страны координировали свои действия. Например, во время мирового финансового кризиса в октябре 2008 г. ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и центробанки Швеции и Швейцарии понизили процентные ставки одновременно. К ним присоединился Народный банк Китая, хотя не участвовал в их дискуссии. В этот раз Банк Канады первым отреагировал на решение ФРС, опустив на следующий день свою процентную ставку с 1,75 до 1,25%. Но ЕЦБ, Банку Англии и Банку Японии еще только предстоит сделать выбор. Ставка по депозитам ЕЦБ уже и так равна минус 0,5%, поэтому центробанку еврозоны, вероятно, придется реагировать другим образом.

Не стоит судить о действиях ФРС по реакции финансового рынка, считает стратег FHN Financial Джим Фогель. «Это не было "спасательной" миссией, требующей немедленной оценки трейдеров, – сказал он (цитата по WSJ). – Это был первый шаг, который позволит центробанку не отставать от распространения [эпидемии]».

Ситуация на рынке процентных фьючерсов показывает, что многие инвесторы ждут снижения ставки ФРС до 0,25–0,5% к концу апреля. Участники рынков ожидают, что процентные ставки в США будут оставаться низкими в ближайшие два – три года, отмечает стратег Lombard Odier Хомин Ли.

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