Инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ФРС
Глобальное распространение коронавируса вынудило Федеральную резервную систему (ФРС) США опустить 3 марта процентную ставку федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%. Это первый случай после кризиса 2008 г., когда ФРС не стала дожидаться очередного заседания своего комитета по операциям на открытом рынке. Но снижение ставки в США может оказаться далеко не последним в этом году.
У ФРС было три причины экстренно смягчить денежную политику, отмечает The Wall Street Journal. Центробанк надеялся вселить уверенность в общество, предотвратить ухудшение условий кредитования и смягчить негативные последствия распространения вируса для американской экономики. Но в ближайшие недели ситуация может ухудшиться. Тем более что в США тоже растет число заболевших и умерших. Поэтому те же самые причины могут вынудить ФРС снова понизить ставку, пишет газета.
По ее подсчетам, с 1998 г. ФРС опускала ставку между плановыми заседаниями шесть раз и каждый раз после этого снова снижала ее на ближайшем заседании. Сохранится ли этот тренд, станет известно 18 марта.
Руководитель отдела глобальных аналитических исследований JPMorgan Джойс Чанг оценивает вероятность снижения ставки до нуля в этом году в 50%. Стратег Rabobank Филип Мэри прогнозирует, что это произойдет уже в июне. Стратег Charles Schwab Кэти Джонс называет такие ожидания «небезосновательными» (цитата по Financial Times).
На такую возможность развития событий указывают и казначейские облигации США. Эти бумаги считаются безопасной гаванью на рынке, куда инвесторы могут уйти в непростые времена. Доходность 10-летних казначейских бондов во время последнего обвала на фондовом рынке упала до исторического минимума, опустившись ниже уровня 1,3–1,4%, который трижды служил поддержкой в 2012–2019 гг.
Если в ноябре 2018 г. она превышала 3%, а в начале 2020 г. составляла почти 1,9%, то в последние две недели стала падать. Когда ФРС преподнесла сюрприз 3 марта, доходность 10-летних бондов впервые опустилась ниже 1%. В тот день основные фондовые индексы США опустились примерно на 3%. Утром 6 марта она достигла рекордно низких 0,699%.
Каждый сам за себя
ФРС не предупреждала центробанки других стран «большой семерки» о своих планах экстренно опустить процентные ставки 3 марта и не призывала их поступить так же, рассказали FT знакомые с ситуацией люди. Такое поведение необычно, ведь прежде в непростые для мировой экономики моменты ведущие страны координировали свои действия. Например, во время мирового финансового кризиса в октябре 2008 г. ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и центробанки Швеции и Швейцарии понизили процентные ставки одновременно. К ним присоединился Народный банк Китая, хотя не участвовал в их дискуссии. В этот раз Банк Канады первым отреагировал на решение ФРС, опустив на следующий день свою процентную ставку с 1,75 до 1,25%. Но ЕЦБ, Банку Англии и Банку Японии еще только предстоит сделать выбор. Ставка по депозитам ЕЦБ уже и так равна минус 0,5%, поэтому центробанку еврозоны, вероятно, придется реагировать другим образом.
Не стоит судить о действиях ФРС по реакции финансового рынка, считает стратег FHN Financial Джим Фогель. «Это не было "спасательной" миссией, требующей немедленной оценки трейдеров, – сказал он (цитата по WSJ). – Это был первый шаг, который позволит центробанку не отставать от распространения [эпидемии]».
Ситуация на рынке процентных фьючерсов показывает, что многие инвесторы ждут снижения ставки ФРС до 0,25–0,5% к концу апреля. Участники рынков ожидают, что процентные ставки в США будут оставаться низкими в ближайшие два – три года, отмечает стратег Lombard Odier Хомин Ли.