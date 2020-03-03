Мировые финансовые и монетарные власти выступили против коронавируса

В прошлом году ФРС, снижая ставку, чтобы предотвратить замедление экономики США, не раз заявляла: при первых признаках ухудшения ситуации с потребительскими расходами и занятостью она будет действовать агрессивно, потому что из-за низкой ставки у нее не так много возможностей бороться с рецессией. Распространение коронавируса в США (от него умерло шесть человек) может ударить по потребительскому спросу, особенно если придется закрывать школы и компании, отменять массовые мероприятия, ограничивать авиасообщение и туризм и проч. Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США до 0,9% в годовом исчислении в I квартале и до нуля во II квартале.