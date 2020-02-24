Мировые рынки резко упали из-за вспышки коронавируса в Италии

24 февраля стал для европейских фондовых рынков самым плохим днем с 2016 г. Биржевые индексы падали из-за быстрого распространения коронавируса в Италии. В понедельник количество зараженных в стране превысило 220 человек, тогда как утром 21 февраля их было 20. Шесть человек умерли. Сейчас Италия – третья в мире страна по числу зараженных после Китая (более 77 000) и Южной Кореи (свыше 760). За последние несколько дней случаи заболевания также участились в Иране.