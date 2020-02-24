Мировые рынки резко упали из-за вспышки коронавируса в Италии
24 февраля стал для европейских фондовых рынков самым плохим днем с 2016 г. Биржевые индексы падали из-за быстрого распространения коронавируса в Италии. В понедельник количество зараженных в стране превысило 220 человек, тогда как утром 21 февраля их было 20. Шесть человек умерли. Сейчас Италия – третья в мире страна по числу зараженных после Китая (более 77 000) и Южной Кореи (свыше 760). За последние несколько дней случаи заболевания также участились в Иране.
Италия еще в воскресенье ввела жесткие меры, в том числе карантин в нескольких городах. Рынки это не спасло. 24 февраля Stoxx Europe 600 упал на 3,56%, итальянский FTSE Mib – на 4,5%, британский FTSE 100 – на 3,34%, немецкий Dax – на 4,01%, французский CAC 40 – на 5,03%. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши из-за опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам, пишет Bloomberg. Например, котировки LVMH упали на 7,2%. Стоимость акций туристических компаний и авиакомпаний также снизилась: индекс Stoxx 600 Travel and Leisure опустился до минимальной отметки с июня 2016 г., указывает агентство.