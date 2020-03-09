Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%

Нефть начала падать после завершения переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Это произошло из-за позиции Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.