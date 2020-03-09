Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% – до 5989,29 пункта после открытия торгов 9 марта в результате резкого снижения мировых цен на нефть.
Российские бумаги также продемонстрировали снижение. Больше всех упали бумаги Сбербанк – они рухнули в моменте на 30%, позднее скорректировались до 25,3% ($9,6). Бумаги «Татнефти» упали на 24,8% ($43,5), «Роснефти» на 23,7% ($4,4), X5 Retail Group – 22,5%, Магнит – 19,9%, «Лукойл» – 22,1%
В минусе торгуются и азиатские площадки. Японский индекс Nikkei упал на 5,07% до 19 698,76 пункта, гонконгский Hang Seng – на 4,23% до 25 040,46 пункта.
Нефть начала падать после завершения переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Это произошло из-за позиции Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.