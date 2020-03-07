На какие акции положительно повлияла эпидемия коронавируса
Фондовые индексы США и Европы упали с максимума 19 февраля на 12–15%, сильно просели многие азиатские рынки, а также российский, из-за опасений, что распространяющаяся по миру пандемия коронавируса подорвет экономику, бизнес и прибыли компаний. Но на общем темном фоне есть и светлые пятна. Инвесторы вкладываются в бумаги организаций из сферы здравоохранения, а также в акции компаний, которые выиграют, если тысячи или даже миллионы людей окажутся на карантине в своих домах.
Как ни удивительно, хорошо себя чувствует и фондовый рынок страны, в которой началась вспышка коронавируса, – Китая. Индекс CSI 300, в который входят акции ведущих компаний с Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, сейчас выше уровня, на котором он находился перед новогодними каникулами (по лунному календарю), с которых миллионы китайцев не вернулись на работу.
Запастись едой и салфетками
Акции Campbell Soup 4 марта подорожали на 10%, это их самый сильный дневной рост за последние два десятилетия, отмечает Financial Times. В последующие два дня акции немного снизились с достигнутого уровня, хотя индекс S&P 500 упал на 5%. С 19 февраля акции Campbell Soup выросли на 8,4%, в то время как S&P 500 потерял более 12%. За это же время акции американской сети магазинов у дома Kroger подорожали на 8,5%, акции производителя дезинфицирующих салфеток Clorox – на 5,2%, а разработчика видеоигр Electronic Arts и видеосервиса Netflix снизились на 2–4%, что тоже можно считать достижением на фоне обвала рынка. Акции Kimberly-Clark, выпускающей, в частности, одежду для медперсонала и гигиенические материалы, в феврале упали со всем рынком, но в марте взлетели до нового исторического максимума.
Все эти бумаги участвуют в «коронаторговле», говорит главный стратег по рынкам Leuthold Group Джим Полсен (его слова приводит FT): люди закупаются продуктами и видеоиграми на случай, если им придется сидеть дома. Из-за коронавируса выросла вероятность того, что «потребители будут запасаться супом и есть дома чаще, чем обычно», написали в отчете аналитики JPMorgan Chase.
Запастись золотом
После первоначальной нервной реакции стали быстро восстанавливаться акции золотодобывающих компаний. Нет никаких причин для падения цен на золото, учитывая не только его статус безопасного актива, но также смягчение денежной и бюджетной политики по всему миру, которое еще больше увеличивает ликвидность и ведет к конкурирующей девальвации валют, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.
В конце февраля цена золота и вслед за ним акции золотодобывающих компаний резко подешевели. Продавая их, инвесторы затыкали дыры в своих портфелях, образовавшиеся в результате обвала на фондовом рынке, объясняет Триси. На этой неделе золото не только отыграло все потери, но и вырастало в цене до $1690 за тройскую унцию (на закрытии в пятницу – $1673,8 против $1611,7 за унцию 19 февраля). А биржевой фонд акций золотодобывающих компаний VanEck Vectors Gold Miners нивелировал бóльшую часть падения февраля.
Запастись лекарствами
В выигрыше также оказались акции биотехнологических и фармацевтических компаний, прежде всего тех, что смогут предоставить вакцину или лекарства для борьбы с коронавирусом. Котировки Inovio Pharmaceuticals подскочили после того, когда она сообщила 3 марта, что ускоряет разработку вакцины от коронавируса и рассчитывает в апреле начать клинические тесты в США. В тот день ее акции подорожали сразу на 70%, 4 марта – еще на 7,8%, а 5 марта – на 22,1%. Всего за последние три месяца ее акции выросли в три с лишним раза.
Inovio специализируется на разработке вакцин с учетом ДНК. Как рассказал ее гендиректор Джозеф Ким на встрече с представителями администрации президента США, компания начала работу над вакциной 10 января, спустя три часа после публикации генетического кода вируса. К концу года Inovio планирует поставить 1 млн доз вакцины, но для увеличения объемов производства ей потребуется дополнительное финансирование, пишет MarketWatch.
Покупали инвесторы и акции Gilead Sciences, чье экспериментальное лекарство ремдезивир, как сообщил 25 февраля Национальный институт здравоохранения США, первым начало тестироваться на предмет борьбы с коронавирусом. Акции Gilead росли с середины января, подорожав на 28,1%. В пятницу они прибавили 5,4%, а отраслевой индекс акций медицинских и биотехнологических компаний Health Care/Life Sciences – 4,3%, тогда как S&P 500 потерял 1,7%.
Присмотреться к Китаю
Лучше всех с начала февраля показал себя китайский рынок. Открывшись 3 февраля после новогодних каникул падением на 9%, индекс CSI 300 с тех пор вырос на 13,7%. 5 февраля он даже закрывался на самом высоком уровне с начала 2018 г.
Темпы роста числа заразившихся коронавирусом падают в Китае с начала февраля. Уровень смертности, согласно последней статистике, снизился до 1% против 3–4% в разгар эпидемии в стране и за пределами Китая сейчас, указывает Йон Триси. Поддержку фондовому рынку, по его словам, также оказывают стимулирующие меры властей, такие как запрет на банкротства, продление сроков обращения облигаций и избыточная ликвидность. Вряд ли рынок продолжит активно расти, учитывая неопределенность ситуации в мире, «но он, без сомнения, демонстрирует относительную силу», говорит Триси. Вероятно, международные инвесторы также поддержали рост китайских акций, надеясь, что первым оказавшись в кризисе, Китай первым из него и выйдет, полагает он.