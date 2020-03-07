На какие акции положительно повлияла эпидемия коронавируса

Акции Campbell Soup 4 марта подорожали на 10%, это их самый сильный дневной рост за последние два десятилетия, отмечает Financial Times. В последующие два дня акции немного снизились с достигнутого уровня, хотя индекс S&P 500 упал на 5%. С 19 февраля акции Campbell Soup выросли на 8,4%, в то время как S&P 500 потерял более 12%. За это же время акции американской сети магазинов у дома Kroger подорожали на 8,5%, акции производителя дезинфицирующих салфеток Clorox – на 5,2%, а разработчика видеоигр Electronic Arts и видеосервиса Netflix снизились на 2–4%, что тоже можно считать достижением на фоне обвала рынка. Акции Kimberly-Clark, выпускающей, в частности, одежду для медперсонала и гигиенические материалы, в феврале упали со всем рынком, но в марте взлетели до нового исторического максимума.