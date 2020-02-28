Акции сети аптек «36,6» дорожают на фоне падения фондовых рынков

Акции фармацевтических компаний, по словам Коренева и Нигматуллина, периодически дорожают по всему миру. Например, котировки небольших компаний Inovio и Novavax на NASDAQ после новостей о разработке ими лекарств от нового вируса в конце января всего за день взлетели на 26% и 71%, до $5,32 и $9,82. Правда с тех пор они почти весь рост растеряли. Бумаги фармкомпании Moderna, которая занимается поисками вакцины от коронавируса, 7 февраля подорожали на 17% (до $23,24) после заявления Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США о том, что исследования идут без сбоев. На закрытие торгов на NASDAQ 27 февраля акция Moderna стоила $26,16. Котировки американской компании Gilead подорожали с конца января по 11 февраля на 7% (до 67,76). Этому способствовало сообщение о возможности использования ее экспериментального препарата ремдезивир для лечения коронавируса. Сейчас ее акции торгуются по $68,01.