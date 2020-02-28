Акции сети аптек «36,6» дорожают на фоне падения фондовых рынков
Акции ПАО «Аптечная сеть 36,6» за один день подорожали на 4,35%: к моменту закрытия торгов на Мосбирже 28 февраля одна бумага компании стоила 12,15 руб. Рост стоимости акций «36,6» происходит на фоне общего падения фондовых рынков, курса рубля и котировок других компаний, в том числе и из фармацевтического сектора. Индекс Мосбиржи за день снизился на 4,48%, до 2785,08 пункта, акции фармдистрибутора «Протек» подешевели на 0,1%, а производителя лекарств «Фармсинтез» — на 7,82%.
Рост стоимости акций «36,6» связан с ситуацией с коронавирусом, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Он напоминает, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике коронавируса в ресторанах и магазинах. Их персонал, в частности, должен носить маски, говорилось в документе службы. Если эти рекомендации станут обязательными, то огромному числу компаний придется закупить маски и другие дезинфицирующие средства, тогда у фармацевтических компаний вырастет прибыль, объясняет Коренев. С ним согласен и аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «36,6» — единственная относительно крупная компания в России, которая продает маски и одновременно торгуется на бирже, объясняет он.
Акции фармацевтических компаний, по словам Коренева и Нигматуллина, периодически дорожают по всему миру. Например, котировки небольших компаний Inovio и Novavax на NASDAQ после новостей о разработке ими лекарств от нового вируса в конце января всего за день взлетели на 26% и 71%, до $5,32 и $9,82. Правда с тех пор они почти весь рост растеряли. Бумаги фармкомпании Moderna, которая занимается поисками вакцины от коронавируса, 7 февраля подорожали на 17% (до $23,24) после заявления Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США о том, что исследования идут без сбоев. На закрытие торгов на NASDAQ 27 февраля акция Moderna стоила $26,16. Котировки американской компании Gilead подорожали с конца января по 11 февраля на 7% (до 67,76). Этому способствовало сообщение о возможности использования ее экспериментального препарата ремдезивир для лечения коронавируса. Сейчас ее акции торгуются по $68,01.
«36,6» — четвертая по выручке аптечная сеть в России, по данным DSM Group. На конец 2019 г. в нее входило 1402 торговые точки. Выручка сети за прошлый год, по информации DSM Group, составила 52,3 млрд руб. Крупнейшие акционеры сети (по данным на IV квартал 2019 г.) - Altus Capital (29,97%) и Московский кредитный банк (19,65%). 27 февраля «36,6» сообщила, что люксембургская Tacticum Investments снизила свою долю в компании с 15,02% до 0,93%. Представитель «36,6» отказался от комментариев. C представителем Tacticum Investments связаться не удалось.
Всемирная организация здравоохранения в пятницу повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого». По данным мониторинга Университета Джонса Хопкинса, общее количество заболевших на вечер 28 февраля — 83 867 человек, умерли — 2867, выздоровели — 36 686. Случаи заражения зафиксированы в 59 странах мира.