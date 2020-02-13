Стоит ли инвестировать, когда рынки «заражены» коронавирусом

Например, котировки небольших компаний Inovio и Novavax после новостей о разработке ими лекарств от нового вируса в конце января всего за день взлетели на 26% и 71% до $5,32 и $9,82 соответственно. Акции Inovio с тех пор растеряли почти весь рост и к закрытию вторника стоили $3,39. Novavax подешевели на четверть до $7,17.