Стоит ли инвестировать, когда рынки «заражены» коронавирусом
Наблюдая за скачками фондовых рынков и отдельных акций на новостях о коронавирусе или другой горячей теме, легко поддаться соблазну ввязаться в бой, чтобы сорвать джекпот. Но поиски быстрого заработка могут обернуться потерей значительных средств для неопытного инвестора.
Коронавирусная лихорадка
Многие фармкомпании с середины января резко подорожали на слухах о распространении нового смертоносного вируса, но вскоре отступили.
Например, котировки небольших компаний Inovio и Novavax после новостей о разработке ими лекарств от нового вируса в конце января всего за день взлетели на 26% и 71% до $5,32 и $9,82 соответственно. Акции Inovio с тех пор растеряли почти весь рост и к закрытию вторника стоили $3,39. Novavax подешевели на четверть до $7,17.
Акции еще одной фармкомпании Moderna, также занимающейся поисками вакцины, в прошлую пятницу подорожали на 17% до $23,24, стоило директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (сотрудничает с Moderna) заявить, что исследования идут «без сбоев». Еще в середине января стоимость акций Moderna едва превышала $20. К закрытию торгов 11 февраля бумаги компании подешевели до $21,35.
Но некоторые представители отрасли пока сохраняют достигнутый на коронавирусной теме уровень котировок. К примеру, акции американской компании Gilead после сообщения об обсуждении с учеными возможности использования ее экспериментального препарата ремдезивир для лечения коронавируса подорожали в период с конца января по 11 февраля на 7% до $67,76. На торгах в понедельник на пике их цена приближались к $69,5 – максимуму более чем за полгода.