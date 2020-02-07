Набиуллина оценила влияние коронавируса на российскую экономику
ЦБ оценивает влияние коронавируса нового типа на российскую экономику как незначительное, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Курс рубля умеренно отреагировал на снижение цен на нефть и повышенную волатильность на финансовых рынках. Спрогнозировать его дальнейший эффект пока невозможно, все будет зависеть от продолжительности эпидемии, добавила Набиуллина.
Однако коронавирус стал новым фактором неопределенности для инфляции, отмечает председатель ЦБ. С ним могут быть связаны как дезинфляционные, так и проинфляционные риски. Ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к росту волатильности на финансовых и товарных рынках, оттоку капитала и давлению на валюты развивающихся стран, что имеет проинфляционное влияние, пояснила она. При этом ухудшение мировой экономики на этом фоне, снижение внешнего спроса и замедление инфляции в странах-партнерах может стать дезинфляционным фактором.
ЦБ в пятницу шестой раз подряд снизил ключевую ставку – до 6%. Регулятор не исключил и дальнейшего снижения ставки, но отметил, что одним из факторов, который не позволит это сделать, может стать коронавирус.