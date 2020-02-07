Набиуллина оценила влияние коронавируса на российскую экономику

Однако коронавирус стал новым фактором неопределенности для инфляции, отмечает председатель ЦБ. С ним могут быть связаны как дезинфляционные, так и проинфляционные риски. Ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к росту волатильности на финансовых и товарных рынках, оттоку капитала и давлению на валюты развивающихся стран, что имеет проинфляционное влияние, пояснила она. При этом ухудшение мировой экономики на этом фоне, снижение внешнего спроса и замедление инфляции в странах-партнерах может стать дезинфляционным фактором.