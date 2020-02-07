ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, а дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, поясняет ЦБ. По прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2020 г. составит 3,5–4%, то есть будет вблизи таргета в 4%.
ЦБ традиционно в своем сообщении не исключил возможности дальнейшего снижения ставки на своих заседаниях. Однако одним из рисков ускорения инфляции, что может помешать планам снизить ставку, регулятор назвал коронавирус. По мнению ЦБ, фактор коронавируса будет добавлять неопределенности ближайшие кварталы.
Меры социальной поддержки, заявленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, не окажут существенного влияния на инфляцию, уверен регулятор. Всего на их реализацию потребуется более 4 трлн руб. до 2024 г., а в этом году – дополнительно 383,3 млрд руб. При этом ЦБ предупреждает, что повлиять на динамику инфляции может график исполнения бюджетных расходов.
Экономисты ждали снижения ставки из-за продолжающегося замедления инфляции. В январе она составила 0,4%, в годовом выражении замедлилась с декабрьских 3% до 2,4%, сообщил Росстат 6 февраля.
В пользу неизменности ставки на февральском заседании говорило скопление нетипичных для экономики и политики факторов, масштаб и эффект которых на экономику пока не оценен: началась массовая эпидемия коронавируса, сменилось российское правительство, Владимир Путин предложил меры социальной поддержки, которые подразумевают дополнительные расходы бюджета. Кроме того, 5 февраля ЦБ и первый вице-премьер Андрей Белоусов объявили о создании совместной рабочей группы – механизма консультаций для поддержки макроэкономической стабильности. По заверениям ЦБ и мнению экономистов, опрошенных «Ведомостями», новый орган не должен повлиять на независимость Центробанка.
Снижение ставки не стало таким большим сюрпризом, как сильный среднесрочный ориентир на дальнейшее снижение, несмотря на сохранение всех основных прогнозов, включая ускорение инфляции до 3,5–4% к концу года, отмечает главный экономист ING Дмитрий Долгин. В декабре Центробанк говорил, что оценит снижение ставки в первом полугодии, но инфляция за декабрь и январь существенно изменила тональность регулятора, продолжает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: похоже, за полгода ставка будет опущена ниже 6%.
Видимо, Центробанк не видит рисков от фискального стимулирования и падения цен на нефть, предполагает Долгин. А эффекты предыдущих снижений ставки, вероятно, оказывают меньший эффект на инфляцию, чем предполагал регулятор, заключает Евдокимова.
Негативный внешний фон из-за коронавируса в Китае не оказал значимого влияния на курс рубля, обращает внимание главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Это значит, что риски для разгона инфляции остаются незначительными, считает эксперт.