ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

В пользу неизменности ставки на февральском заседании говорило скопление нетипичных для экономики и политики факторов, масштаб и эффект которых на экономику пока не оценен: началась массовая эпидемия коронавируса, сменилось российское правительство, Владимир Путин предложил меры социальной поддержки, которые подразумевают дополнительные расходы бюджета. Кроме того, 5 февраля ЦБ и первый вице-премьер Андрей Белоусов объявили о создании совместной рабочей группы – механизма консультаций для поддержки макроэкономической стабильности. По заверениям ЦБ и мнению экономистов, опрошенных «Ведомостями», новый орган не должен повлиять на независимость Центробанка.