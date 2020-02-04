Большинство аналитиков ожидают от ЦБ шестого подряд снижения ключевой ставки
Первое заседание совета директоров ЦБ в 2020 г. пройдет 7 февраля, в пятницу. Оно выпало на стечение сразу нескольких нетипичных событий в политике и экономике: начало массовой эпидемии коронавируса, смену российского правительства и увеличение расходов из-за социальных мер поддержки Владимира Путина. Решать, что делать со ставкой, ЦБ придется до того, как будет ясен масштаб влияния таких рисков.
В начале года, до перечисленных событий, основными предпосылками для снижения ключевой ставки оставались замедление инфляции – к 27 января в годовом выражении она снизилась до 2,5%, снижение инфляционных ожиданий – до 8,3% с 9% в декабре, медленное исполнение бюджета. Но даже тогда ЦБ не давал четких сигналов, что будет делать со ставкой. «Мы специально подчеркнули, что это не факт [что ставка будет снижена]. <...> Мы в феврале можем снизить ставку, но можем и не снизить», – объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.