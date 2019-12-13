ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Инфляционные ожидания в ноябре опустились на 0,3 п. п. до 8,3%. Основная причина – слабый спрос и растущая конкуренция, считают аналитики Газпромбанка. Не давит на цены и бюджетная политика – в 2019 г. неисполнение расходов бюджета будет выше, чем в 2018 г., на 200–300 млрд руб. (т. е. около 1 трлн руб.), прогнозирует Счетная палата. График расходования бюджета сдвинулся на начало 2020 г., что сейчас ослабило инфляционный эффект, пишут экономисты Газпромбанка.