ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%
Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, инфляционные ожидания населения снижаются, поясняет свое решение ЦБ. В ноябре дезинфляционные факторы – сдержанный внутренний и внешний спрос, снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары, укрепление рубля – продолжили оказывать существенное влияние. Регулятор ожидает, что дезинфляционные риски будут преобладать над проинфляционными в краткосрочной перспективе.
В ноябре инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,5% с 3,8% по итогам октября. В декабре рост цен продолжил замедляться – по данным Росстата на 9 декабря, инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,4%.
Похожий сценарий предсказывал и министр экономического развития Максим Орешкин: в I квартале 2020 г. инфляция может опуститься до 2,5%, а по итогам 2020 г. – оказаться ниже базового прогноза в 3%.
Инфляционные ожидания в ноябре опустились на 0,3 п. п. до 8,3%. Основная причина – слабый спрос и растущая конкуренция, считают аналитики Газпромбанка. Не давит на цены и бюджетная политика – в 2019 г. неисполнение расходов бюджета будет выше, чем в 2018 г., на 200–300 млрд руб. (т. е. около 1 трлн руб.), прогнозирует Счетная палата. График расходования бюджета сдвинулся на начало 2020 г., что сейчас ослабило инфляционный эффект, пишут экономисты Газпромбанка.