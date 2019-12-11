Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика. Цены в ноябре росли медленнее, чем в октябре, – на 3,5% годовых против 3,8%. По данным Росстата на 2 декабря, цены продолжили замедляться – до 3,4%. Недельная же инфляция была нулевой, что нетипично низко для декабря, пишут в обзоре аналитики Газпромбанка. Инфляция не просто ниже, она существенно ниже ожиданий, говорит главный экономист по России и СНГ Merrill Lynch Владимир Осаковский, и может упасть в начале года до 2,8%.