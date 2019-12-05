Чем богата Россия

Богатство связано с вашим регулярным заработком, т. е. с ежемесячным доходом, получаемым от работодателя или бизнеса. Чем больше заработок, тем вы богаче. Состоятельность же имеет отношение к стоимости всех ваших активов: сбережений на банковском счете, стоимости вашего жилья, автомобиля и т. д. Чем больше у вас таких активов, тем вы состоятельнее.