Чем богата Россия
Экономисты Всемирного банка Апурва Санги и Гленн-Мари Ланг о месте и роли человеческого капитала в благосостоянии нашей страны
Богатство связано с вашим регулярным заработком, т. е. с ежемесячным доходом, получаемым от работодателя или бизнеса. Чем больше заработок, тем вы богаче. Состоятельность же имеет отношение к стоимости всех ваших активов: сбережений на банковском счете, стоимости вашего жилья, автомобиля и т. д. Чем больше у вас таких активов, тем вы состоятельнее.
Разумеется, можно быть богатым и не имея состояния. Однако если вы не будете пополнять свои активы, то такая модель окажется неустойчивой. Поэтому ваше экономическое благополучие зависит как от вашего дохода, так и от состояния.
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