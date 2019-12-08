Минэкономразвития ищет новые способы привлечь инвестиции в экономику
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может создать два закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ), чтобы привлекать инвестиции российского бизнеса и граждан, сообщили «Интерфакс» и РБК и подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Предлагается создать способ привлечения средств не столько в национальные проекты, сколько в целом в экономику, говорит один из чиновников. Расширяется возможность финансировать без иностранцев и появляется новая – привлекать средства населения, говорит другой, до сих пор РФПИ работал только с крупными инвесторами и инвестфондами. Давно обсуждалось использование РФПИ для привлечения российских инвестиций без иностранного участия, напоминает еще один собеседник «Ведомостей».
Минэкономразвития с участием РФПИ обсуждает, как использовать инструменты коллективного инвестирования, чтобы направить ресурсы из сырьевых секторов экономики в несырьевые, сбережения – в инвестиции, подтвердил представитель министерства: это позволит добиться роста инвестиций до 25% ВВП к 2024 г. Представитель РФПИ отказался от комментариев.